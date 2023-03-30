В МЧС Кузбасса рассказали, как помочь провалившемуся под лед человеку

Фото: пресс-служба МЧС

В Кемеровской области наступила такая пора, когда каждый выход на лед (уже довольно тонкий) несет потенциальную опасность для жизни. В связи с этим редакция «Комсомолки» обратилась в региональное МЧС, чтобы узнать, как помочь провалившемуся под лед человеку и как самостоятельно выбраться из-подо льда.

Заместитель начальника МЧС по Кузбассу Ярослав Максимов в начале беседы напомнил, что во избежание трагических исходов каждый человек при выходе на лед должен делать это только в специально предназначенных местах (переправы и места для ловли рыбы), а на переправах обращать внимание на знаки на подходе - если написано «Выход на лед запрещен», то они уже ликвидированы. Также важно помнить об основных правилах при выходе на лед в неорганизованных местах: с собой взять пешню или палку, двигаться с особой осторожностью (при движении на лыжах нужно отстегнуть крепления от ботинок), если есть сумка или рюкзак - повесить на одно плечо, чтобы легко избавиться при необходимости.

Если же лед под ногами начал трещать, надо быстро, не отрывая ног от поверхности, скользящим шагом вернуться назад либо лечь и откатиться или отползти в ту сторону, откуда шли. В случае, если это не помогло и вы начали проваливаться под лед, нужно широко раскинуть руки, дабы не окунуться в воду с головой и избежать шока из-за охлаждения. Чтобы выбраться на поверхность, надо аккуратно наползти на лед грудью, после чего сначала закинуть одну ногу, потом другую и откатиться на 3-5 м (желательно в ту сторону, откуда пришли), встать и уйти в теплое место для обогрева, если его нет, то быстро добраться до людей, уже рядом с ними освободиться от мокрой одежды и попросить у них сухую. В отдаленном месте - развести костер, выпить горячего чая.

Как действовать, если увидели провалившегося под лед человека? В первую очередь, привлечь внимание людей, вызвать спасателей и медиков, как можно точнее описать им местонахождение и обстановку в целом. Только после этого можно двигаться к человеку, желательно по его следам, лучше ползком, а оказывать помощь на максимально большом расстоянии с помощью палки, веревки, в том числе импровизированной из одежды, буксировочного троса (если на авто) и любого другого подручного средства. Если есть несколько спасающих, то одного нужно оставить на подстраховке на берегу. Когда провалившийся выбрался на лед, его нужно соориентировать, «покатить» за собой на безопасное расстояние (3-5м), после чего уже встать и скользящим шагом направиться к берегу.

Кстати, отметил Ярослав Максимов, пока спасающий вяжет веревку из одежды или ищет палку, провалившемуся под лед можно дать пустую пластиковую бутылку, чтобы ему было проще держаться на воде.