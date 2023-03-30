На улицах Кемерова появились временные тротуары

Такие временные тротуары позволяют решить важную проблему - спокойно добраться, куда нужно. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Уже два месяца прошло, как в Кемерове стартовал первый этап реновации заискитимской части города. В его рамках вдоль первых линий улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Соборной, Тухачевского и Каменской строят инженерные сети, чтобы в последующем здесь могли спокойно возводиться целые микрорайоны с жилыми высотками. Их будет сразу десять, общей площадью примерно 1,4 миллиона квадратов жилья.

Возвести все эти микрорайоны должны в течение десяти лет. Первые аукционы на землю под многоэтажки - на участке от Искитимской набережной до улицы Соборной - уже объявлены.

После завершения строительства жилых комплексов в Кемерове исчезнут более 20 перекрестков. Останутся только основные - с улицами Каменской, 9 Января, Пионерским бульваром, Крутой, Соборной, Тухачевского, Мирной, Терешковой и еще рядом других (подробнее смотрите на схеме).

- Мы понимаем, что кемеровчане, которые сейчас еще живут в этом районе комплексного развития территории, испытывают неудобства, и стараемся решать их проблемные вопросы, - заверил глава города Дмитрий Анимсимов.

Так, градоначальник пообещал в усиленном режиме содержать дороги в частном секторе, которые после закрытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев были включены во временную схему движения и приняли на себя транспортную нагрузку. Добавил, что улицу Гвардейскую будут по мере необходимости отсыпать щебнем, выравнивать и уплотнять.

Еще одну проблему - невозможность пройти из-за раскопок и, как следствие, грязи - решили оборудованием временных пешеходных переходов и тротуаров на улице Сибиряков-Гвардейцев. Они уже появились на пересечениях с улицей Терешковой, Мирной, Каменской, Тухачевского, Киевской, Краснофлотской. В ближайшее время создание временной инфраструктуры для пешеходов продолжится на улице Гагарина.

Только цифры

3200 домов будут снесены в рамках реновации.

702 дома выкупает администрация города, остальные – застройщики.

80% зданий из 702 уже переданы в собственность администрации Кемерова

Более 2,5 миллиарда рублей выплачено из городского бюджета собственникам сносимых домов.