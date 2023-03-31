Гимн жизни, или Как девочка с отрубленной в 3 года и пришитой в кузбасской больнице ручкой выросла и побеждает на конкурсах пианистов

2014 год, Кузбасс, микрохирург Афанасьев, Яна и мама Тома перед выпиской. На дорогу спасенную ручку упаковали в гипс... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Недавно 11-летняя Яна Анчикова получила диплом лауреата I степени горноалтайского республиканского конкурса за технику игры на пианино!...

И никто не знает... И даже ее собственная память давно спрятала, под «замок», события одного осеннего дня 2014 года, когда дети играли «в дом», она, трехлетняя, придерживала полено, и ручку убрать не успела, и топор рубанул по кисти, и шанса не было, но... ручку на место хирург-гений пришил!... И только бабушки и женщины в возрасте из их далекого маленького села, что в ста километрах от Горно-Алтайска, помнят и особо гордятся выросшей Яной, и ее учебой в музыкалке и ее первыми победами, и, когда она приезжает, просят в клубе сыграть. И слушают, расцветая душой, девочку, с которой однажды произошло настоящее чудо, и оно продолжается!...

И ее правая рука играет на пианино так же хорошо, как и левая. И на ее правой ладошке не видна, но там - появившаяся после операции реплантации в 2014-м, сначала в стежках и узелках хирургического шва, потом - оставшись лишь светлой полоской, - четкая, главная, новая линия Судьбы. Ее новой Судьбы!

Новой, потому что в тех пережитых испытаниях девочка-сирота обрела и ручку, и мечту о музыке, и … новую маму!... Их тогда, восемь лет назад, сплотила беда - маленькую Яну с травмой и 31-летнюю Тамару Пантелееву. И беду, и боль, и ужас чужого малыша Тамара приняла так, словно это была ее собственная боль и беда и словно ожгли ее слезы родного ребенка. И, схватив малышку, по документам - еще чужую, в охапку, она проехала тогда почти тысячу км, добравшись до кузбасской клиники и прося помощи… А когда выписывались, девчушка уж шевелила под бинтом спасенными пальцами и вовсю щебетала, пробуя называть мамой:

- То-ма, ма-ма, мы домой едем, мама, до-мой?

День, изменивший судьбу...

Про то, что дальняя родня - трехлетняя Яна с четырехлетним Колей - растут беспризорниками, Тамара, рассказывает, слышала в 2014-м. Но ей не верилось.

А как увидела, попав в мае тогда в дальнее село, этих малышей в доме у чужих людей, ребятишек голодных, неприкаянных, шустрых и диковатых, как мышата, не выдержало, дрогнуло Тамарино сердце, попросила отдать сирот ей. И, найдя родную мать Яны с Колей, устраивавшую в другом селе личное счастье, бросившую малышей полузнакомым людям, и получила «отказную» бумагу, и подала заявление с просьбой об опеке...

- Мои сын и дочь, школьники, отнеслись хорошо. И муж тоже, приехав с «вахты»… - вспоминает Тамара. - ... И я понимала, надо будет не только кормить, растить, надо будет душу чужого ребенка понять… И слышала, бывает, на это уходят годы. И, бывает, контакт с сиротой может вообще не случиться…

Но их с Яной контакт случился меньше, чем за сутки.

...Ночь перед бедой Тамара не спала. Глаз не сомкнула. Так материнское сердце-вещун настраивалось… на сирот, предчувствовало несчастье.

- Душа ныла, как никогда. Наверно, наши родовые «корни» (прабабушка была шаманкой) подсказывали: надвигается неизбежное, и вскоре мне придется действовать быстро, и нам будет дорог каждый час и каждая минутка… И наступил день, я ушла на ферму, Яну с Колей к бабушке с дедушкой завела. Все спокойно... Но осень. Похолодало. Дед дров наколол, чтобы печь растопить, стал в дом заносить, малыши были с ним, и вдруг - крик. Оказалось, Коля с Яной… решили помочь, они выбежали… сами дров наколоть. Яна взяла полено, Коля ударил топором и попал в том числе по правой Яниной ручке...

Весть о том, что случилось, принес, примчавшись на ферму, старший сын. Тамара кинулась домой. И, забинтовав правую ручку в простыню (лезвие топора прошло почти посредине кисти, на пару сантиметров ниже пальцев), Тамара с Яной на руках на «скорой», торопя и умоляя, добралась до райбольницы, оттуда - до республиканской. И, благо, тогда недавно в Горно-Алтайске прошел 3-й съезд травматологов-ортопедов Сибири, и доклад из Кузбасса о реплантациях, о пришитых, возвращенных руках, ногах, пальцах доктором Афанасьевым (знаменитым российским микрохирургом, Заслуженным врачом РФ, академиком, доктором медицинских наук) был на слуху. Горноалтайские хирурги и связались срочно с Афанасьевым. И реанимобиль с Тамарой и Яной помчался в Ленинск-Кузнецкий.

- И я плакала, считая каждый прошедший час. И вот уж минуло время, возможное для реплантации, а мы - все еще в пути, далеко... И я прямо умирала - так боялась за Яну и так молила о чуде... Ведь если оно не случится, Яна станет калекой... Но ее уж вела «ее» звезда...

... Отрубленная ручка (уцелел на кисти лишь мизинчик и половинка большого пальчика) к приезду в Ленинск-Кузнецкий, в Центр охраны здоровья шахтеров, посинела. Но Леонид Афанасьев начал операцию. И рассказал после так:

- Шел уже распад тканей. Я «включил» на время артерию, дал немного подышать клеткам, хотя после травмы прошло 17 часов. Предельным же сроком для реплантации считаются 12 часов (при транспортировке в холоде), и 6-7 часов (в тепле). Почему рискнул? У маленьких детей, как говорится, все не как у людей, у них - лучше...

И операция реплантации шла 6,5 часов. И все это под микроскопом с 25-кратным увеличением (диаметр артерий был намного меньше миллиметра, и нитки - в разы тоньше волоса, а узелки невидимы вовсе). И Афанасьев даже сохранил длину остатка большого пальца, закрыв лоскутом кожи.

И после операции малышку независимую и замкнутую, как «пришило» к новой маме, узелком судьбы навсегда…

«Я расту...»

А приехали они после выписки домой, сняли временный - в дорогу - гипс, и пошли дни, месяцы... И они выполняли предписания, гимнастику доктора Афанасьева... И учились жить с выздоравливающей правой ручкой... И мама Тома уж подмечала: дети играют - и малышка Яна вот уж мячик двумя руками поймала. Или дети играют в «догонялки», и Яна побежала, разогналась и двумя ручками о стенку затормозила и ничего, засмеялась, убежала дальше играть...

- И так в играх ручка быстро заработала... Но ложку после операции Яна привыкла держать в левой. И на уроках она пишет левой. А правой тоже делает все, и уж давно, еще к 1 классу, ею и куртку застегивает, и шнурки двумя руками завязывает...

... А выросли старшие дети, окончили школу, стали студентами... По их стопам пошли младшие - тоже перешли с началки в большую школу в соседнее большое село, тоже стали жить в пришкольном интернате, и, приезжая, так же помогать по дому, по хозяйству.

Яна с мамой Тамарой сейчас... Фото: архив семьи.

- Все мои дети с детства к труду приучены, так ведь и мы росли, - говорит Тамара. - ...Мы с мужем потом вскоре разошлись, а сын и дочка старшие, еще когда из интерната приезжали, они как помогали... Дочка по дому - прибраться, у нас, у бабушки... Сын старший... У меня долго четыре коровы было... Сын мне сена натеребит, наложит, наготовит. Чтобы я, тогда на костылях, после операции на ноге, как он уедет, могла бы дойти и сена дать... Опять же на костылях я ходила доить, с двумя ведрами... А сошла с костылей и скот продала... А теперь уже младшие подросли и так же приезжают, Коля дрова рубит, Яна по дому помогает, да печку подбелить у нас, у бабушки, пока я на работе...

Солнце взойдет!

А еще, перейдя в большую школу, Яна записалась в «музыкалку». Она была влюблена в музыку всегда.

Яна со своей учительницей музыки - Ольгой Александровной Ивановой после конкурса. Фото: архив Ольги Ивановой.

- И я ей, как обычно всем детям и говорю на приеме, что надо попеть, постучать, я тебя послушаю. Так проверила ее данные. Все хорошо. Будем учить... И ручку правую (о травме бывшей сейчас напоминает только половинка большого пальца) я даже не заметила... Только на первом занятии, сели за инструмент, пальчик увидела. Подумала, как учиться-то... Но сразу, вторая мысль, а и ничего, и ладно, если нужно будет брать аккорд, мы не будем весь брать... И весь первый класс потом я учила и спрашивала: «Тебе играть больно?» - «Нет». - «Ну, хорошо». И дальше - учу, играет, старается... Правда, у нее первым пальчиком сначала был второй, потом стала понимать, что первый, хоть и маленький у нее, но это первый и это им положенную нотку нужно сыграть... А уже в начале второго класса - смотрю, левой рукой-то вообще все прекрасно, и правой - Яна тоже со всем справляется. И ...мы поехали на конкурс «Быстрые клавиши» в Горно-Алтайск. И ей дали диплом «За виртуозное исполнение этюда», представляете?! И дальше в разных конкурсах у нее - II место и нынче - I место! И это победа - за технику исполнения, за виртуозность пальчиков! - гордится ученицей Ольга Иванова, Заслуженный работник культуры Республики Алтай. - И, я знаю, Яна хочет связать свою судьбу с музыкой, поступить в музколледж. Это реально. У нее все получится...

Первые музыкальные победы Яны. В 2021-м... в 2022-м! А недавно Яна получила диплом лауреата I степени на конкурсе юных пианистов в Горно-Алтайске! Фото: архив семьи.

... Сейчас - каникулы. Яна много играет дома. Вечернее солнце, заглянув в окно, погладив девочку и клавиши, миг - и падает за священную гору. Так короток вечер в горах... Но девочка не прощается. Играет «Солнце закатывается за море»... Это - ее любимое. Там она не была. Но видит, слышит, играет долгий-долгий закат без конца и без края. И как солнце гонит тысячи крошечных солнц по воде... И даже его последний привет - это гимн жизни, потому что завтра оно снова взойдет и снова поведет нас всех в будущее...

Фото: архив семьи.

P.S. Идут годы, доктор Афанасьев продолжает «вести» Яну, помогает ее ручке. И, говорят мама и дочка, через пару лет он удлинит большой пальчик... Кстати, про то, что Яна играет на пианино, и хорошо, доктор еще не знает. Семья готовит сюрприз. Тамара с Яной приедут на очередной прием летом, и Яна сыграет!