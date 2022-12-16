Сергей Цивилев: Кузбасс вошел в число регионов-лидеров в РФ по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба РЦК

Минэкономразвития РФ составило рейтинг регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кузбасс стал единственным регионом Сибири, вошедшим в группу субъектов-лидеров.

«Применение инструментов бережливого производства помогает нашим компаниям наращивать выпуск импортозамещающей продукции, в том числе оборудования для угольной отрасли, создавать новые рабочие места и повышать заработные платы. Это особенно важно сейчас, в условиях санкционного давления, когда наша экономика перестраивается и ускоренными темпами развивает новые направления. На региональном уровне в Кузбассе мы дополнительно поддерживаем предприятия, которые участвуют в нацпроекте. Они могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и услугами нашего регионального центра в сфере производительности труда», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

При составлении федерального рейтинга Минэкономразвития РФ учитывалось, как широко в регионах используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5% и более за год, также оценивались эффективность работы региональных команд и кассовая дисциплина. В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее.

В Кузбассе участниками нацпроекта «Производительность труда» на сегодня стали 65 предприятий несырьевых отраслей экономики, где в общей сложности работают порядка 22,5 тыс. человек. Бережливые технологии без дополнительных инвестиций и затрат помогают им ускорить время выпуска продукции или оказания услуг более чем на четверть, а общая эффективность работы повышается на 27%. Экономический эффект от мер поддержки нацпроекта в регионе превысил 13 млрд рублей.

Так, кемеровский завод «Электромашина», который занимается разработкой и производством горно-шахтного электрооборудования, при поддержке РЦК сократил складские и производственные запасы почти в 9 раз, что привело к значительному уменьшению объемов незавершенного производства и повышению общей эффективности работы в целом. Аэропорт Новокузнецка на четверть сократил время на обслуживание самолетов и перед новым горнолыжным сезоном модернизировал по бережливым принципам действующий пассажирский терминал, в результате пропускная способность в зоне досмотра и на посадке увеличилась вдвое, что важно при растущем пассажиропотоке.

Помимо Кузбасса в число лучших вошли Белгородская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Краснодарский, Пермский, Приморский края, Республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.

ДЛЯ СПРАВКИ

Нацпроект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений. Сейчас Минэкономразвития РФ прорабатывает предложения о продлении нацпроекта до 2030 года и его расширении. В частности, предлагается открыть доступ к проекту для компаний из сфер ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.