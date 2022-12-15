Акция «Рождество для всех и для каждого» стартовала в области

Фото: АПК.

В преддверии самых любимых и светлых праздников - Нового года и Рождества - в областной столице стартовала благотворительная акция «Рождество для всех и для каждого». Цель акции, которая проводится в этом году уже в 13-й раз - исполнить желания тех, кто лишен домашнего тепла.

В торговых центрах и гипермаркетах муниципалитетов Кузбасса установили особенные елки. Вместо привычных шаров и гирлянд на них разместятся новогодние игрушки, сделанные руками воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из приемных семей. Рядом с игрушками - открытки, в которых ребятишки делятся своими самыми сокровенными желаниями и мечтами о новогодних подарках. Всего таких елок в регионе - более 70.

- Это традиция - делать добро детям в новогодние праздники. Благодаря этой акции ребята смогут поверить в новогоднее чудо. Уверена, каждому человеку, делающему добро детям, бумеранг добра вернется обязательно, - рассказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Каждый кузбассовец может стать персональным «дедом морозом» для одного из детей, для этого достаточно выбрать открытку и исполнить заветную мечту ребенка.

Благотворительную вахту возле новогодних елок с открытками будут нести 300 волонтеров: они помогут советом и примут подарок в благотворительную корзину. А 6 января, в канун Рождества, волонтеры, надев новогодние костюмы, отправятся поздравлять детей и вручать им подарки.