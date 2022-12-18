О качестве кузбасских стоков можно будет узнать в интернете

Мероприятия по очистке сточных вод доказали свою эффективность. Фото: архив "КП"

В рамках информационных мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года принято решение открыть интернет-площадку, где будет размещаться информация об опыте эффективной реализации проектов, связанных с очисткой промышленных стоков.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, площадка «Вода. Качество стоков» позволит обмениваться опытом по вопросам реализации эффективных решений для очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, повысить экологический рейтинг, обеспечит развитие межведомственного и межрегионального организационного и функционального взаимодействия по этим вопросам.

Поверхностные водные объекты Кузбасса испытывают на себе серьезную антропогенную нагрузку, связанную со сбросом неочищенных и недостаточно очищенных на очистных сооружениях сточных вод предприятий. Одним из эффективных решений вопроса снижения антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты является строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений по очистке сточных вод. Благодаря таким мероприятиям с применением современных систем очистки сточных вод, в Кузбассе удалось на 48% сократить объем сброса загрязненных сточных вод в 2021 году, а объем нормативно-очищенных на очистных сооружениях увеличить на 85,7 % (по отношению к 2017 году).

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений включены в Стратегию социально-экономического развития Кузбасса на период до 2035 года.

С информацией о них можно будет познакомиться на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и портале Экология и природные ресурсы Кемеровской области, нажав на баннер с названием площадки «Вода. Качество стоков».