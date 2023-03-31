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Общество31 марта 2023 6:54

Сергей Цивилев, посетил Горловку и увидел, как кузбассовцы возвращают здесь мирную жизнь

Губернатор Кузбасса обсудил с властями донбасского города восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сергей Цивилев и Иван Приходько возложили цветы в Мемориалу погибших мирных жителей Горловки

Сергей Цивилев и Иван Приходько возложили цветы в Мемориалу погибших мирных жителей Горловки

Приезд кузбасского губернатора в городе ждали с нетерпением, и власти и простые жители. Горловка благодарна сибирскому региону за помощь. Все эти многострадальные годы войны Кузбасс помогал донбассовцам, чем мог - продуктами, вещами, строительными материалами. За все время боевых действий на Донбассе в Горловку отправлено почти 300 тысяч тонн материальной помощи. В последний год поддержка особенно ощутима. Сегодня она проявляет в более масштабном эквиваленте, а именно в комплексной помощи кузбасских специалистов в восстановлении коммунальной инфраструктуры города.

Поэтому ключевым событием визита Сергея Цвилева стало совещание с руководством горловских коммунальных предприятий и с работающими здесь кузбасскими специалистами.

- Обсудили, ход ремонтно-восстановительных работ, поговорили о дальнейших планах, о том, что сейчас необходимо в первую очередь, наметили сроки, В числе первоочередных вопросов - обеспечение бесперебойного водоснабжения города, проект сейчас в завершающей стадии разработки, - сообщил Сергей Цивилев.

Совещание по вопросам восстановления коммунальной инфраструктуры Горловик прошло под председательством Сергея Цивилева

Совещание по вопросам восстановления коммунальной инфраструктуры Горловик прошло под председательством Сергея Цивилева

Нормального водоснабжения жители Головки ждут давно. Местный житель Владимир Болотнов, проживающий в жилмассиве «Солнечный» на улице Шепелева, рассказал «КП» - Кемерово», что вода до его квартиры на пятом этаже попросту не доходит.

- Совсем маленькой струйкой бежит, и то не всегда. А чтобы запустить стиральную машинку бегаю на несколько этажей ниже с ведром к соседу, а потом заливаю машинку через емкость для порошка. И так в процессе стирки сливаю, набираю по несколько раз. Очень надеюсь, что сибиряки помогут нам в скором времени снова почувствовать себя в комфортных бытовых условиях, - рассказал горловчанин.

Как сообщили «КП» - Кемерово» в администрации донбасского города Сергей Цивилев во время своего визита в Горловку вместе с мэром Иваном Приходько посетил в центральной городской больнице № 2 раненных бойцов первого Донецкого армейского корпуса ВС России.

- Ребята - настоящие герои. Низкий им поклон и слава за героизм и отвагу. Не сомневаюсь, что раненые солдаты благодаря профессионализму горловских врачей скоро поправятся, - отметил Сергей Цивилев.

- Спасибо Кузбассу его руководителям, жителям, за помощь с медицинским оборудованием, различными расходными материалами. У нас новые мониторы для анестезиологов появились, медицинские аспираторы, целый комплекс оборудования для физиотерапии сибиряки помогли приобрести. Раненых много, все пригодиться сейчас, - рассказали «КП» - Кемерово» в отделе здравоохранения администрации Горловки.

Сергей Цивилев посетил в горловской больнице раненых бойцов СВО

Сергей Цивилев посетил в горловской больнице раненых бойцов СВО

Сергей Цивилев также встретился в Горловке с кузбасскими бойцами СВО, которые находятся в строю. Он поинтересовался, чем в первую очередь требуется помочь их семьям.

- Все возникающие вопросы для разносторонней медицинской и бытовой помощи для ваших семей в Кузбассе решаются без промедлений, - сообщил воинам - землякам губернатор.

Сергей Цивилев увидел разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки, который больше всего пострадал во время обстрелов.

В одной из горловских школ губернатору Кузбасса показали «Городскую Книгу Памяти». Ученики писали ее сами в рамках проекта «Книга Памяти - война глазами детей», объединившего все школы ДНР. Затем Сергей Цивилев и Иван Приходько возложили цветы к подножию Мемориала погибшим мирным жителям города Горловка, почтив их память минутой молчания.

- Мы себя ощущаем частью Кузбасса и готовы ради этого быть не только настоящими горловчанами, но и настоящими сибиряками. Наши помыслы, человеческие ценности – неразделимы, - подытожил визит кузбасского губернатор Иван Приходько.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ