Сергей Цивилев, посетил Горловку и увидел, как кузбассовцы возвращают здесь мирную жизнь

Сергей Цивилев и Иван Приходько возложили цветы в Мемориалу погибших мирных жителей Горловки

Приезд кузбасского губернатора в городе ждали с нетерпением, и власти и простые жители. Горловка благодарна сибирскому региону за помощь. Все эти многострадальные годы войны Кузбасс помогал донбассовцам, чем мог - продуктами, вещами, строительными материалами. За все время боевых действий на Донбассе в Горловку отправлено почти 300 тысяч тонн материальной помощи. В последний год поддержка особенно ощутима. Сегодня она проявляет в более масштабном эквиваленте, а именно в комплексной помощи кузбасских специалистов в восстановлении коммунальной инфраструктуры города.

Поэтому ключевым событием визита Сергея Цвилева стало совещание с руководством горловских коммунальных предприятий и с работающими здесь кузбасскими специалистами.

- Обсудили, ход ремонтно-восстановительных работ, поговорили о дальнейших планах, о том, что сейчас необходимо в первую очередь, наметили сроки, В числе первоочередных вопросов - обеспечение бесперебойного водоснабжения города, проект сейчас в завершающей стадии разработки, - сообщил Сергей Цивилев.

Совещание по вопросам восстановления коммунальной инфраструктуры Горловик прошло под председательством Сергея Цивилева

Нормального водоснабжения жители Головки ждут давно. Местный житель Владимир Болотнов, проживающий в жилмассиве «Солнечный» на улице Шепелева, рассказал «КП» - Кемерово», что вода до его квартиры на пятом этаже попросту не доходит.

- Совсем маленькой струйкой бежит, и то не всегда. А чтобы запустить стиральную машинку бегаю на несколько этажей ниже с ведром к соседу, а потом заливаю машинку через емкость для порошка. И так в процессе стирки сливаю, набираю по несколько раз. Очень надеюсь, что сибиряки помогут нам в скором времени снова почувствовать себя в комфортных бытовых условиях, - рассказал горловчанин.

Как сообщили «КП» - Кемерово» в администрации донбасского города Сергей Цивилев во время своего визита в Горловку вместе с мэром Иваном Приходько посетил в центральной городской больнице № 2 раненных бойцов первого Донецкого армейского корпуса ВС России.

- Ребята - настоящие герои. Низкий им поклон и слава за героизм и отвагу. Не сомневаюсь, что раненые солдаты благодаря профессионализму горловских врачей скоро поправятся, - отметил Сергей Цивилев.

- Спасибо Кузбассу его руководителям, жителям, за помощь с медицинским оборудованием, различными расходными материалами. У нас новые мониторы для анестезиологов появились, медицинские аспираторы, целый комплекс оборудования для физиотерапии сибиряки помогли приобрести. Раненых много, все пригодиться сейчас, - рассказали «КП» - Кемерово» в отделе здравоохранения администрации Горловки.

Сергей Цивилев посетил в горловской больнице раненых бойцов СВО

Сергей Цивилев также встретился в Горловке с кузбасскими бойцами СВО, которые находятся в строю. Он поинтересовался, чем в первую очередь требуется помочь их семьям.

- Все возникающие вопросы для разносторонней медицинской и бытовой помощи для ваших семей в Кузбассе решаются без промедлений, - сообщил воинам - землякам губернатор.

Сергей Цивилев увидел разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки, который больше всего пострадал во время обстрелов.

В одной из горловских школ губернатору Кузбасса показали «Городскую Книгу Памяти». Ученики писали ее сами в рамках проекта «Книга Памяти - война глазами детей», объединившего все школы ДНР. Затем Сергей Цивилев и Иван Приходько возложили цветы к подножию Мемориала погибшим мирным жителям города Горловка, почтив их память минутой молчания.

- Мы себя ощущаем частью Кузбасса и готовы ради этого быть не только настоящими горловчанами, но и настоящими сибиряками. Наши помыслы, человеческие ценности – неразделимы, - подытожил визит кузбасского губернатор Иван Приходько.