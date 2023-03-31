Диспансеризация кузбассовцев в 2022 году помогла выявить 8000 заболеваний

Диспансеризация в Кузбассе доступная и бесплатная для всех жителей региона

В минувшем году благодаря диспансеризации у 328 кузбассовцев были выявлены различные онкозаболевания. Почти все из них на ранней стадии, что позволило врачам вовремя начать лечение. В этом году врачи поймали ранние опухоли уже в 60 случаях. Об этом в пятницу, 31 марта, на пресс- конференции по вопросам диспансеризации «КП» - Кемерово» сообщила заместитель председателя Правительства Кузбасса Елена Воронина. Она отметила, что всего углубленное медицинское обследование в минувшем году прошли 1 миллион 240 тысяч человек.

- В прошлом году диспансеризация помогла выявить более восьми тысяч человек с болезнями кровообращения, и более 700 человек - с сахарным диабетом. А ведь люди о своих болезнях даже не догадывались. Сегодня диспансеризация абсолютно доступна для каждого, и она бесплатная. На первом этапе после анкетирования обязательна флюорография, обследования органов пищеварения, специальные онокоскрининги на выявление женских и мужских заболеваний. Если есть подозрения, человека направят на второй этап с более подробным обследованием, включающим дополнительные лабораторные исследования и консультации узких специалистов, - уточнила Елена Воронина.

Зампредседателя кузбасского Правительства напомнила, что более углубленной диспансеризации подлежат люди перенесшие коронавирус. Она также состоит из двух этапов. Сначала человеку проводят биохимию, где смотрят на параметры креатинина, показывающего работу почек, исследуются обязательно печеночные ферменты, также врачи обращают внимание на тромбообразующие факторы риска, и если они есть, проверяют вены нижних конечностей.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, по словам Елены Ворониной, необходимо либо записаться на портале Госуслуг, либо по номеру телефона 112, или же непосредственно через регистратуру своей поликлиники.

- Главное, что человеку не придется стоять в очередях к специалистам, поскольку ему будет определен персональный маршрутный лист, не завязанный с общим потоком пациентов в поликлинике, - напомнила Елена Воронина.

Сегодня доверия к диспансеризации стало намного больше у наших граждан, чем несколько лет назад. Во многом это связано с хорошим современным оборудованием, с помощью которого проводят сложные диагностические исследования. Почти еженедельно в поликлиники и больницы региона поступают новые томографы аппараты МРТ, и ИВЛ, флюорографы, различные лабораторные комплексы, позволяющие в считанные часы выдать точный результат.

- Достаточно слаженно работает диспансеризация и для сельских жителей. В области действуют 22 мобильные медицинские бригады. Оснащенные всем необходимым они выезжают на место, и, так же как и в городских поликлиниках, комплексно обслуживают жителей, - пояснила Елена Воронина.

Из небольших минусов в системе диспансерного обслуживания в Кузбассе - нехватка узких специалистов, особенно молодых. Во многом, по мнению Елены Ворониной, это связано с изменениями, которые происходили в российском медицинском образовании 10 - 15 лет назад, а именно с отсутствием ординатуры. Но это в прошлом.

- Сейчас наша главная задача чтобы стимулирующие программы для молодых врачей, такие, например, как «Земский доктор» или «Земский фельдшер» продолжали работать в регионе. Мы и жильем привлекаем узких специалистов в медучреждения, и стимулирующими выплатами, и конечно, возвращаясь к оснащенности, новым современным оборудованием. Целевые наборы в мединституты, постоянные беседы со студентами тоже приносят положительный эффект. Думаю, скоро мы закроем пробел в нехватке узких специалистов в региональной медицине, - заключила Елена Воронина.