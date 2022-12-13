Росмолодежь и Кузбасский бройлер открывают для молодежи Кемерова новые возможности

13 декабря в Кемерове состоится чемпионат по решению кейс-заданий для молодежи, который проходит в рамках проекта «Больше, чем работа». Чемпионат – один из инструментов выявления активных и талантливых студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов. Ключевая цель мероприятия – помочь молодёжи региона познакомиться с крупным предприятием, освоить необходимые для работы навыки и знания, а также пройти производственную практику или программу стажировки с дальнейшей возможностью трудоустройства. Участники чемпионата лично смогут продемонстрировать свои навыки перед потенциальным работодателем.

Организаторами мероприятия выступают трек Росмолодёжь.Карьера Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Россия – страна возможностей». Стратегический партнер Чемпионата в Кемерове – Кузбасский бройлер.

В ходе чемпионата участники разберут практико-ориентированные кейсы, касающиеся процессов выстраивания коммуникации, переговоров, менеджмента проектов, формирования конкурентной стратегии и взаимодействия бизнеса и власти. Также молодёжи предложат решить практическое задание, результаты подведет профессиональное жюри.

Чемпионат по решению кейс-заданий проходит в девяти регионах: Ульяновская область, Оренбургская область, Пермский край, Кемеровская область – Кузбасс, Красноярский край, Камчатский край, Приморский край, Мурманская область и Кировская область. В серии мероприятий примут участие свыше 300 молодых специалистов. Среди крупных организаций, заявленных партнерами чемпионата, ПАО «РусГидро», АО «Кольская горно-металлургическая компания», «Кузбасский бройлер», РСПП Ульяновской области, ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ.

Стоит отметить, что проект «Больше, чем работа», в рамках которого проходит чемпионат, вошел в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. Задача проекта – содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодёжи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Его участники путешествуют по стране, проходят производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.

Мероприятие пройдет 13 декабря 2022 года.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.