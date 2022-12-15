Молодые специалисты Кемерова прокачали свои навыки в продвижении healthy-бренда

В мероприятии приняли участие студенты и молодые специалисты.

Во вторник, 13 декабря, в Новокузнецке прошел чемпионат по решению кейс-заданий для молодежи в рамках проекта «Больше, чем работа», реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи в рамках трека Росмолодёжь.Карьера и АНО «Россия – страна возможностей».

В мероприятии приняли участие студенты и молодые специалисты. Для них Кузбасский бройлер, стратегический партнёр Чемпионата, подготовил задание. Участников разделили на три команды, каждой предстояло представить свою концепцию продвижения healthy-бренда, сделав акцент на продвижение утки и грибов.

В состав жюри вошли эксперты Кузбасского бройлера: заместитель генерального директора по организационному развитию Максим Белан, директор по персоналу Ксения Зыкова, главный бухгалтер Ксения Трещева, начальник отдела контроля качества Лариса Сатинов.

В финале мероприятия жюри определило лучшую команду, которая справилась с решением кейса быстрее, а также наиболее качественно выполнила все поставленные задачи.

Для справки, проект «Больше, чем работа», в рамках которого проходит чемпионат, вошел в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. Задача проекта – содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодёжи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Его участники путешествуют по стране, проходят производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.