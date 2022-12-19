Нацпроект «Производительность труда» помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники

Фото: пресс-служба РЦК

Машиностроительные и производственные предприятия Кузбасса, которые занимаются выпуском оборудования и спецсредств для угольной отрасли, стали самыми активными участниками нацпроекта «Производительность труда». Уже 16 отраслевых компаний применяют бережливые технологии и сократили время выпуска готовой продукции в среднем более чем на 25%, а общая эффективность их работы выросла на 27% без дополнительных инвестиций и затрат.

«Участниками нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе стали уже 65 предприятий. Каждое четвертое из них работает с угольщиками, что особенно актуально для нашего региона. Применение бережливых технологий помогает нашим машиностроителям в максимально сжатые сроки обеспечить угольные предприятия выпущенной в Кузбассе техникой. По надежности и качеству она не уступает импортным аналогам, поставки которых были приостановлены из-за санкций», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Среди участников нацпроекта кузбасские компании, которые выпускают конвейерную технику, крепления горных выработок, средства безопасности, электрооборудование, системы пожаротушения, фильтры для горной техники и взрывчатые вещества для ведения открытых горных работ. Сегодня они получают господдержку в виде бесплатного сопровождения проектов по бережливым технологиям улучшения от регионального центра компетенций (РЦК).

Так, к нацпроекту «Производительность труда» присоединились машиностроители из Ленинска-Кузнецкого. При поддержке экспертов РЦК бережливые технологии начали применять на предприятии «СИТК», чтобы повысить качество, ускорить время ремонта и производство узлов горно-шахтного оборудования по программе импортозамещения. Сотрудники прошли обучение и начинают применять новые компетенции в работе. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, а первые результаты появятся уже через 6 месяцев.

«Время производства сокращается за счет оптимизации логистики, перемещения комплектующих внутри цехов, совершенствования производственных процессов. Применение бережливых технологий также помогает снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить конкурентные цены, сократить объемы брака. Повышая экономическую эффективность работы, дополнительную прибыль предприятия направляют на увеличение заработных плат работникам, инвестируют в расширение производств», — рассказывает руководитель РЦК Кузбасса Дмитрий Перекрестов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Нацпроект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений. Сейчас Минэкономразвития РФ прорабатывает предложения о продлении нацпроекта до 2030 года и его расширении. В частности, предлагается открыть доступ к проекту для компаний из сфер ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения