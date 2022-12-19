Морозы отступили: в Кузбассе потеплеет до -1 градуса

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбасс пришло долгожданное потепление. На этой неделе морозы сменятся теплой, снежной погодой, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Уже сегодня ожидается повышение температуры до -13 градусов, а завтра и послезавтра в некоторых районах столбики термометра покажут -1 градус. При этом усилится ветер и пойдет снег.

Так, во вторник, 20 декабря, ночные температуры составят -9... -14 градусов, местами будет -19, дневные -1... -6, местами до -11. Ветер будет юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, днем - 7-12 метров в секунду, порывы до 18. Облачно, будет небольшой снег, метели, в горах - сильные снегопады.

В среду, 21 декабря, ночью столбики термометров будут показывать -6... -11 градусов, местами -15... -20 градусов, днем потеплеет до -1... -6, местами до -11. Юго-западный ветер усилится, ночью его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, днем - 9-14. Переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, метели, днем будет преимущественно без осадков.

В четверг, 22 декабря, ночью будет -6... -11 градусов, местами до -16, днем -4... -9, местами до -16. В течение дня ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный. Его скорость составить 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, метели.