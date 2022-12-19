В Кузбассе мужчина перепродавал машины, которые брал в аренду

Новокузнечанин арендовал и продал 13 автомобилей общей стоимостью около 4,5 млн рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новокузнецке приговорили к четырем годам лишения свободы мошенника, который арендовал машины и затем перепродавал их. За несколько месяцев 28-летний мужчина провернул 13 афер.

- Здравствуйте. Я звоню по объявлению. Хочу арендовать у вас автомобиль, - с этой фразы мужчина начал диалог с горожанином, который разместил в интернете объявление о сдаче машины «Тойота Королла» в аренду.

52-летний владелец иномарки и потенциальный арендатор обговорили условия сделки и затем встретились лично, чтобы заключить договор. Однако, когда срок аренды истек, молодой человек исчез вместе с автомобилем - не вернул машину и перестал отвечать на звонки. Владельцу иномарки ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию.

Вскоре полицейские нашли 28-летнего арендатора, а вот иномарки и след простыл. Оказалось, что мужчина продал чужую «Тойоту», а вырученные деньги потратил. Когда полицейские начали разбираться в этом деле, то выяснили, что это далеко не первая машина, которую мужчина взял в аренду и перепродал. Новокузнечанин за несколько месяцев провернул еще 12 таких афер, завладев автомобилями на общую стоимость около 4,5 млн рублей.

Каждый раз молодой человек действовал по одной и той же схеме: находил объявления о сдаче автомобилей в аренду (это были разные машины: и за 130 тысяч рублей, и за 500 тысяч) и договаривался о сделках. Некоторые владельцы машин даже не требовали составления договоров! После этого новокузнечанин перепродавал машины - сдавал их на авторазборку за копейки. Например, за одну из машин он выручил всего 19 тысяч рублей.

Мошенничество с арендой авто оказалось не единственным преступлением, совершенным молодым человеком. Выяснилось, что он вынес технику из арендованной квартиры на общую сумму более 33 тысяч рублей. В итоге на мужчину завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Мошенничество» (13 эпизодов) и «Кража».

Накануне Центральный районный суд Новокузнецка признал афериста виновным и приговорил к четырем годам лишения колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал мужчину возместить причиненный ущерб тем пострадавшим, чьи похищенные машины не удалось вернуть.