Лучший Дед Мороз Сибири живет в Новокузнецке

За звание лучшего волшебника и эксклюзивный костюм боролись 30 Дедов Морозов из 27 муниципалитетов Кузбасса и 5 регионов Сибири. Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

Лучшего Деда Мороза в Кузбасса выбирают уже больше 15 лет. Главной целью этого конкурса, организаторами которого выступают региональное Министерство культуры и национальной политики и Центр народного творчества Кузбасса, является сохранение культурных традиций народов России. Но в нынешнем году, учитывая большую популярность мероприятия и заинтересованность географических соседей, было решено изменить региональный статус конкурса и пригласить к участию не только кузбасских дедушек.

Настрой на волшебство

Всего в конкурсе «Лучший Дед Мороз Сибири-2022», приняли участие 30 Дедов Морозов из 27 муниципалитетов Кузбасса и пяти регионов Сибири, они прошли четыре отборочных тура, чтобы пробиться в число 12 финалистов. К примеру, одним из гостей Кузбасса стал артист и режиссер Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Каскар Чаптыков. А честь хозяев поля, точнее сцены драматического театра в Кемерове, где и развернулось основное действо, защищали Деды Морозы из Анжеро-Судженска, Березовского, Новокузнецка, Белова и Тисульского, Ижморского, Новокузнецкого, Гурьевского, Прокопьевского муниципальных округов.

И соперничали на этот раз за титул не только специалисты культурно-досуговых учреждений, многим из которых уже не раз доводилось выступать в роли сказочного персонажа, но и представители профессий, формально не имеющих отношения к культуре: электрик, механик железной дороги, учитель физкультуры, учащийся общеобразовательной школы и пожарный.

Перед началом конкурсных испытаний Деды Морозы посетили детские дома, дома престарелых и реабилитационные центры, где поздравили всех с наступающими праздниками и вручили новогодние сувениры из фонда благотворительной акции «Ангел надежды». Также они поучаствовали в танцевальном флешмобе у драмтеатра, зарядив хорошим настроением более 300 зрителей.

Дмитрий Кузакин покорил зрителей своей интерактивной программой и добрыми глазами. Фото: Министерство культуры Кузбасса.

Взрослые - это большие дети

Практически единогласно официальное жюри в итоге признало лучшим Дмитрия Кузакина из Новокузнецка.

- Я работаю режиссером-постановщиком во Дворце культуры «Строитель», амплуа Деда Мороза примеряю на себя уже шестой год, а так мне 30. До этого пять лет в своем дворце поздравлял ребятишек, о личном участии в конкурсах не думал, но несколько раз был задействован на областных финалах в качестве группы поддержки и массовки, - рассказал Дмитрий.

На изменение статуса в нынешнем году, по его словам, повлияло участие в воркшопе, проведенном в Кемерове, где потенциальных сказочных волшебников обучали нюансам работы с детьми на новогодних праздниках. Оказалось, что у новокузнечанина очень неплохо получалось находить общий язык с ребятишками, а многие наблюдатели со стороны особо обращали внимание, что «у этого Деда Мороза добрые глаза». В общем, дал себя уговорить. А то, что у Дмитрия получаются представления не только в родном ДК, показал декабрьский отборочный тур в Междуреченске, который он уверенно прошел.

Хорошему выступлению в финале, полагает Дмитрий Кузакин, способствовала правильно выбранная тактика его и группы поддержки:

- Конкурсантам требовалось придумать представление для детей, многие финалисты предложили сказочные сюжеты, но больше статичные. А мы сделали ставку на интерактив, широкую вовлеченность зрительного зала - раздали им волшебные подарки, в том числе фонарики, флажки, колокольчики, которыми и взрослые, и дети могли соучаствовать в действии. Не устояли и члены жюри, которые тоже активно звонили в волшебные колокольчики и включали фонарики, и кричали «Елочка, гори». Они в такие моменты сами были, как дети, улыбались…

К слову, Дмитрий рассказал, что ему больше нравится работать в образе Деда Мороза именно с детьми - с ними лучше удается находить общий язык и понимание, договориться. А вот некоторые взрослые - не все, конечно - дедушку за авторитета уже не считают, что подчас мешает общению.

Он уехал, но обещал вернуться

Отметим, что представитель южной столицы Кузбасса стал лучшим Дедом Морозом впервые с 2006 года. В награду победитель конкурса получил в подарок эксклюзивный костюм Деда Мороза. Как рассказал Дмитрий, он собирается обновить его уже 21 декабря - наденет на торжественный прием в администрации города, где вместе с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым будет поздравлять земляков, отличившихся в уходящем году.

Конкурс на самого лучшего Деда Мороза проходит одним из первых в регионе в череде новогодних и рождественских праздников. Проигравших там нет.

Победителем в номинации «Лучшая шоу-программа» стала творческая команда Городского Дворца культуры Гурьевского округа. В подарок они получили современную акустическую систему. Путевка выходного дня на две персоны в санаторий «Парус» была подарена Евгению Назарову из Прокопьевского муниципального округа. «Народным Дедом Морозом» по результатам голосования в социальных сетях стал беловчанин Владимир Аксенов. Всем финалистам подарили памятные подарки и дипломы участников.