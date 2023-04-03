В Кузбассе выберут лучших наставников по бережливому производству

Конкурс позволяет выявить лучшие практики наставничества и тиражировать этот опыт. Фото: пресс-служба КАО «Азот».

В понедельник, 3 апреля, в Кузбассе стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Участники могут представить на конкурс корпоративные системы и практики наставничества на предприятиях.

- Опыт кузбасских предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда» уже доказал: отличных результатов добиваются там, где выше вовлеченность персонала в бережливое производство. Для этого необходимо непрерывное обучение, передача знаний и навыков от более опытных сотрудников к начинающим. Конкурс позволяет выявить лучшие практики наставничества и тиражировать этот опыт на наших производствах, – отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Для предприятий, участвующих в нацпроекте, открыты три номинации: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии». Для наставников на предприятиях, не являющихся участниками национального проекта, предусмотрены специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Победители регионального этапа будут приглашены к участию во всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2023 года.

Заявку на участие можно заполнить до 31 мая на официальном сайте министерства труда и занятости населения Кузбасса. Дополнительную информацию можно найти на сайте или по телефонам: (3842) 35-68-42, (3842) 77-38-55, (3842) 35-14-19.

Напомним, в 2022 году лауреатом всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» стало кемеровское КАО «Азот».

СПРАВКА «КП»

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Эксперты федерального и регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 68 предприятий несырьевых отраслей экономики.