В Кузбассе ожидаются перепады температур от -16 до +15 градусов

Фото: Наталья Киселева.

В Кузбассе начало недели будет по-весеннему теплым, местами воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В первых числах апреля в регион ненадолго возвращалась зима – всему виной был заток холодной арктической воздушной массы. Однако на этой неделе в Кузбассе вновь наступила весна с плюсовыми дневными температурами.

Так, во вторник, 4 апреля, ночью ожидается температура -3 … -8, местами до -14, днем +2 … +7, местами до +13. Ветер будет северо-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Прогнозируется малооблачная погода, преимущественно без осадков, днем по северу пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами будет гололедица.

В среду, 5 апреля, ночные температуры составят -5 … -10, местами до -16, дневные +2 … +7, местами до +13. Ветер сменит направление на юго-восточное, но его сила останется прежней - 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью синоптики обещают небольшой снег, мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица.

В четверг, 6 апреля, ночью столбики термометров покажут -3 … -8 градусов, местами до -14, днем +10 … +15, местами +4 … +9. Ветер подует юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, но прогнозируется гололедица.