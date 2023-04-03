Сергей Цивилев призвал кузбасских дорожников ремонтировать трассы быстро и качественно

В Кузбассе в этом сезоне отремонтируют 120 километров автодорог и 11 мостов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал руководителей муниципалитетов, а также дорожных организаций региона усилить контроль за качеством ремонта автодорог, особенно тех, которые будут обновлены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Важно проводить все работы быстро и качественно. Профильным ведомствам необходимо взять этот вопрос на особый контроль», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Всего в этом сезоне в Кемеровской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано обновить 120 километров магистралей и 11 мостов на сумму свыше 7 миллиардов рублей.

Ремонт мостов в Кузбассе уже начался. Например, в Крапивинском округе обновляют искусственное сооружение через реку Большая Кедровка на автомобильной дороге Крапивинский - Зеленогорский. Уже в апреле в Кемерове начнется капитальный ремонт Университетского моста, а чуть позже и Кузбасского моста через реку Томь. Работы начнутся с подмостового пространства с частичным перекрытием движения по полосам. Обновление Университетского моста завершиться до конца текущего года, а Кузбасского до конца октября 2025 года. Движение во время их реконструкции перекрывать не будут.

- Также в этом сезоне планируется отремонтировать два моста в Мариинском округе, мосты через реку Берикуль на трассе Томск - Мариинск и через реку Большая Кедровка на автодороге Крапивинский - Зеленогорский, путепровод на магистрали Кемерово - Новокузнецк, мост через ручей на автодороге Карагайла - Трудармейский - Михайловка, искусственное сооружение через ручей на автомобильной дороге Топки - Треща - Черемичкино. А в Таштагольском районе обновят инфраструктуру автодорожного моста через реку Тельбес на территории Мундыбашского городского поселения. В Новокузнецке планируется ремонт городского автодорожного моста через реку Аба, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.