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Общество3 апреля 2023 13:37

Свыше полутысячи балаклав, рюкзаков и носилок сшили своими руками кузбассовцы для бойцов СВО

Жители региона продолжают поддерживать русских солдат на передовой
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасс продолжает поддерживать бойцов СВО

Кузбасс продолжает поддерживать бойцов СВО

Более полутысячи балаклав, рюкзаков, 600 тактических носилок сшили своими руками кузбассовцы для бойцов СВО.

Все это шьют, простые, неравнодушные граждане кузбасских городов и поселков в свободное от работы время. Например, участники волонтерского движения «Золотые руки ангела». Они соорудили настоящий швейный цех прямо в кемеровской библиотеке им. И. М. Киселева. Некоторые волонтеры трудятся целый день, кто-то приходит в обеденный перерыв с основной работы.

- Женщины, молодые девушки, парни, мастерски, не хуже профессионалов производят суперклассные носилки, прочные удобные, для любой погоды, легкие и компактные. Материалы приносят простые домохозяйки, даже бабушки - пенсионерки, - рассказали «КП» - Кемерово» в кемеровском волонтерском Центре.

От кемеровчан не отстают в благотворительности и новокузнечане, например учащиеся местного металлургического техникума. 30 печей-буржуек ребята уже сделали и отправили на фронт в этом году.

- Материально - техническая база техникума позволяет нам также изготавливать для наших солдат и мобильные кровати, которые легко трансформируются из двухъярусных в одноярусные, - сообщила директор металлургического техникума Елена Арбузова.

В киселевском Совете ветеранов прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей - необходимой экипировки для защитников Отечества. С инициативой выступили волонтеры и представители организации «Боевое братство», киселевские пенсионеры идею поддержали

Маскировочные сети для бойцов СВО жители Кузбасс плетут в свободное от работы время

Маскировочные сети для бойцов СВО жители Кузбасс плетут в свободное от работы время

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- Мы откликнулись с радостью, нас больше 15 человек. Маскировку плетем разную до 20 метров и в ширину и в длину, - рассказала пенсионерка из Киселевска Галина Мартынова.

- Поддержка участников спецоперации и их родных - в числе главных приоритетов работы нашей команды. В Кузбассе принят целый комплекс мер - единовременные выплаты, социальная помощь семьям защитников Отечества, система психологической поддержки возвращающихся из зоны спецоперации бойцов, льготы - в частности, по приобретению жилья. Что особенно важно, к этому благому делу присоединяются обычные кузбассовцы. Они делают это по зову сердца - что, безусловно, самая ценная помощь для наших защитников», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ