Команда студентов КемГМУ Минздрава России – в числе победителей Международной Универсиады «АНАТОМ и Я»

Фото: пресс-служба КемГМУ

По итогам юбилейной V Московской Международной Универсиады по анатомии человека «АНАТОМ и Я» им. академика М.Р. Сапина студенты Кемеровского медуниверситета заняли третье место.

Универсиада традиционно состоялась в Москве на базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В этот раз за победу в знании анатомии человека боролась 21 команда из разных вузов России, в том числе Сеченовского Университета, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, РУДН, МГУ, Казанского, Волгоградского, Екатеринбургского медуниверситетов и др.

«Команда Кемеровского государственного медицинского университета была единственной из Сибири и самой восточной из представленных на Универсиаде. Отмечу, что студенты КемГМУ при поддержке руководства вуза участвуют в ней с 2019 года. Для становления будущих морфологов участие в интеллектуальных соревнованиях такого уровня очень важно», – заведующий кафедрой морфологии и судебной медицины КемГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент Сергей Зинчук.

Фото: пресс-служба КемГМУ

КемГМУ Минздрава России представили студенты 3-го курса лечебного факультета, которые дали своей команде название «Анатомия вкуса». В состав команды вошли: Георгий Тетерин, Александр Герасимов, Егор и Семён Аевы во главе с капитаном Полиной Завырылиной.

Участники международного состязания соревновались в шести конкурсных этапах. В программе конкурса были как классические конкурсы – знание латинской терминологии, тестирование по знанию различных разделов анатомии, работа с кадаверным материалом, представление визитки команды, домашнее задание по написанию статьи по истории анатомии, истории жизни и творчества одного из заведующих кафедрой анатомии Сеченовского Университета. Так и конкурсы, которые меняются на различных универсиадах. На этот раз это были анатомические кроссворды и игра в анатомические карты.

Каждый из «Анатомии вкуса» проявил себя в одном из предложенных заданий, а визитной карточкой команды стали патриотические стихи профессора кафедры общей, факультетской хирургии и урологии, д.м.н. Аркадия Торгунакова «Горжусь по-русски говорить».

В рамках творческого конкурса Полина Завырылина переводила на латинский язык анатомические термины, Семён Аев проходил тест на знание теоретической базы по анатомии, в том числе топографической, Егору Аеву необходимо было показать на кадаверном материале 15 структур, Александр Герасимов «сыграл» в анатомические карты.

В конкурсе «Домашнее задание» команда Кемеровского медуниверситета представила статью об акушере-гинекологе 18-го века, анатоме Иоганне-Фридрихе Эразмусе. Это задание, которое выполнял Георгий Тетерин, было одним из самых сложных.

«В процессе подготовки я столкнулся с трудностями в поисках материала, так как про профессора анатомии и хирургии Иоганна-Фридриха Эразмуса доступно сейчас не так много информации. Но всё же статья была написана. Помимо этого в конкурсе «Домашнее задание» участники команд отвечали на экзаменационные вопросы по любимым темам Михаила Романовича Сапина, известного советского ученого-анатома, члена АМН СССР (РАМН): иммунной, лимфатической и эндокринной системам», – рассказал Георгий Тетерин.

Отметим, что студенты КемГМУ Минздрава России на протяжении последних четырёх лет достойно представляют альма-матер на Московской Международной Универсиаде по анатомии человека «АНАТОМ и Я» им. академика М.Р. Сапина, занимая призовые места и уверенно входя в число сильнейших в стране.

«Универсиада – это большая мотивация к изучению нового, это возможность показать уровень своих знаний, обменяться опытом с будущими коллегами из других городов. Соперники были сильные, мы выступили достойно и вошли в тройку лучших, но всегда есть к чему стремиться», – поделилась капитан команды «Анатомия вкуса» Полина Завырылина.

Фото: пресс-служба КемГМУ

Развитие морфологического направления является для Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России одним из приоритетных, так как анатомия – базовая, основополагающая дисциплина, с которой начинается формирование клинического мышления.

Неслучайна и еще одна победа студента Кемеровского медуниверситета. На VIII Международном конкурсе анатомического рисунка «Imago Anatomiсa Vesalius», который также состоялся на площадке Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, дипломом 3 степени в номинации «Объёмная анатомия» отмечена работа Андрея Смирнова, студента 4-го курса стоматологического факультета. На суд жюри Андрей представил «Жамевю» - работу, выполненную из кожи в технике «жмурка» и из ниток мулине в технике ниткография.

Фото: пресс-служба КемГМУ

«Я изобразил живое сердце в оковах красной плоти. Жамевю – это противоположность дежавю и означает «никогда не виденное». Сердце ничего не символизирует, как и картина в целом. Это то, что все и так знают, и видели, но почему-то смотря на неё, каждый раз видишь что-то новое. За победу в конкурсе хочу сказать спасибо своей любимой бабушке, которая с детства приучила меня к искусству и обучила всем этим навыкам. А также – Сергею Фадеевичу Зинчуку, за возможность участия в этой выставке и доценту кафедры терапевтической стоматологии Ольге Анатольевне Шелепановой за опыт участия в творческих выставках в пределах медуниверситета. Это очень здорово, что у нас есть возможность развиваться не только в научной деятельности. Такие конкурсы расширяют знания с одной стороны, с другой стороны стимулирует переосмысление предмета», – рассказал Андрей.

«Imago Anatomiсa Vesalius» – творческий конкурс, в котором работы представляются индивидуально по нескольким направлениям – классический анатомический рисунок, объёмная анатомия (скульптуры, барельефы и т.п.), философски-социальные работы и других. В жюри конкурса – ректоры художественных вузов страны, члены Российской академии художеств, известные искусствоведы. В этом году на конкурс было подано было подано более 400 работ от участников из России, Китая, Казахстана, Киргизии.

Напомним, что в 2022 году в морфологическом корпусе КемГМУ открылся обновленный анатомический музей, в котором представлена экспозиция из почти тысячи уникальных препаратов. Используемые новейшие технологии позволили создать в помещении оптимальные условия для их сохранения. Коллекция бережно собиралась сотрудниками с 1955 года, одновременно с образованием и развитием вуза. Анатомический музей вуза используется для учебного процесса, для научных исследований, здесь проводится просветительская работа со школьниками и другими посетителями.

Также в этом году в образовательный процесс кафедры морфологии и судебной медицины внедрены пластинаты и просветлённые срезы, заключённые в пластик. Благодаря музею и современным анатомическим препаратам студенты-медики смогут изучать особенности строения человеческого организма и его патологии на качественно новом уровне.