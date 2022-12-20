Эксперты: губернатор Кузбасса Цивилев - сильный лоббист своей области

Политологи отмечают открытость Цивилева в общении с населением и готовность быстро реагировать на проблемные темы. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

После бюджетного послания с подведением результатов работы в 2022 году и обозначением точек роста экономики Кузбасса губернатор Сергей Цивилев провел прямую линию с населением. Трансляцию можно было посмотреть в эфире телеканалов, в соцсетях и на YouTube-канале «Цивилев. Live». Губернатору поступило две тысячи вопросов на разные темы: о выплатах для мобилизованных, строительстве соцучреждений и привлечении кадров, газификации, экологии, тарифах ЖКХ, поставке местных продуктов в торговые сети.

- Что нам дают большие форумы? Угольный, театральный, спортивный. Теперь впереди «Дети Азии». Огромные деньги на это тратятся, а что взамен? - поинтересовалась одна из жительниц.

В ответ Цивилев напомнил, что до 2018 года регион был достаточно закрытым и жил сам по себе, но, став губернатором, он выбрал тактику активного позиционирования субъекта РФ, участия в ВЭФ, ПМЭФ и других международных форумах.

- Мы делали все, чтобы рассказать жителям нашей страны и за рубежом о потенциале Кузбасса, привлечь сюда инвесторов и других желающих работать с нами, - ответил губернатор. - А в 2020-2022 годах стали проводить форумы уже у нас, чтобы гости видели, как меняется Кузбасс, и у них появился интерес работать, жить здесь. Чтобы и наши дети задумались, ведь миграционный поток пока еще отрицательный, находимся среди регионов с убывающим населением, и эту проблему нам тоже надо решать. Форумы очень сильно помогают в этом. И если раньше у нас были большие трудности с инвесторами, то теперь - посмотрите на Шерегеш - там уже свободных мест нет, зашли очень серьезные инвесторы.

Эксперты отмечают открытость Цивилева в общении с населением и готовность отвечать на любые вопросы, быстро реагировать на проблемные темы. Например, во время прямого эфира он отдал поручение разобраться с задержкой выплат добровольцу - участнику СВО и перечислить положенные ему от региона 200 тысяч рублей. Также губернатор попросил соединить его с мобилизованным из Белова, который находится в учебном центре Омска. По словам его матери, обратившейся на прямую линию, ее сына и других парней в морозы собираются переселить из теплых казарм в холодные палатки без печек.

- Проживание в палатках - это элемент вашей подготовки, потому что вряд ли вам при исполнении долга придется жить в теплых казармах, - ответил на это мобилизованному Сергей Цивилев. - Это определяет командир части. Поэтому, Андрей, к палатке надо привыкать и приложить к ней свои руки. Я сам был в Омске и видел, что ребята справляются, создают себе условия. А все, что необходимо, мы вам отправим.

- Губернатор Кузбасса - хороший полемист. Тем более в такой ситуации, когда приходится разбираться с чьей-то бесхозяйственностью, - прокомментировал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - И для мобилизованного Андрея это хороший аргумент, про элемент боевой подготовки. Я сужу по своим студентам: с молодежью надо быть честным, самим собой. Цивилеву органично быть строгим, и у него это получается, воспринимается нормально. Другому человеку органично быть мягким, люди разные. Он жесткий администратор, с большим опытом администрирования в бизнесе.

В целом, по мнению эксперта, прямые эфиры актуальны в первую очередь для среднего и старшего поколения зрителей, которые хотят узнать новую информацию о региональных доплатах к пенсиям, льготах, ремонте дорог и строительстве больниц.

- Для молодого поколения губернаторы не являются таким интернет-авторитетом, как, например, Даня Милохин. Но, в принципе, не на них и рассчитано. Губернатор ведь у нас по форме деятель политический, а по факту - хозяйственный. А прямая линия - это как меч без гарды: можно укрепить, усилить свое влияние в регионе, а можно и порезаться, сказав что-то не то, - отмечает Дмитрий Журавлев. - И тогда молодежь специально посмотрит на YouTube то место. Молодежи нужна картинка будущего. Она учится и работает для завтрашнего дня, причем не «жила бы страна родная, и нету других забот», а лично для своего завтрашнего дня. И хочет услышать четкие представления о том, как в этот завтрашний день перейти.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов считает, что никакие формы коммуникации с людьми не устареют никогда. Власть нуждается в обратной связи даже больше, чем раньше. Так что это надо не как электоральный инструмент рассматривать, а как средство объективного контроля над ситуацией.

- Государственная власть должна сохранять консервативные и проверенные формы коммуникации с гражданами, поскольку это признак стабильности и устойчивости власти. Сегодня это важно на фоне внешних вызовов, военных действий и повышения тревог населения, - считает политолог Сергей Белоконев. - Губернаторы и мэры городов в этот момент становятся ключевыми политиками и центрами российской государственности. В условиях социально-политических кризисов массовое сознание сжимает свое пространство до территории обитания, и от того, насколько организована поддержка граждан, от местных начальников зависит уровень доверия к власти в целом. Кузбасс в этом плане один из устойчивых регионов. Ситуация с кризисом на западных окраинах страны создает возможности для кемеровских властей остановить отток населения и развивать местную социальную инфраструктуру.

Один из примеров такого развития - запланированное на 10 февраля открытие многопрофильной больницы в Междуреченске, которая входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента Владимира Путина. В строительство и оснащение современной клиники вложено более 2,7 млрд рублей. В Березовском закончен ремонт поликлиники с диагностическим отделением, привезли новую мебель и оборудование. По словам губернатора, решается проблема дефицита врачей узких специальностей: увеличилось количество бюджетных мест в КемГМУ и Кузбасском медколледже, действуют жилищные программы для медиков, а с 1 января 2023 года они будут получать новые ежемесячные надбавки. Такое же повышенное внимание власти уделяют подготовке и поддержке педагогических кадров, работе с молодежью с учетом новых вызовов в интернете и в жизни. В школах Кемеровской области действует отдельная программа по воспитанию, аналогичная скоро появится в детских садах.

Сергей Цивилев подчеркнул, что ни один регион в стране и в мире не имеет стратегии развития на 50 лет, как Кузбасс. Она включает в том числе диверсификацию экономики и импортозамещение. Не без гордости губернатор заметил, что в регионе «есть даже свои морепродукты»: на Беловском море разводят форель, карпа и осетров. Также появилось много интересных перспективных производств, а уже существующие предприятия проводят серьезную модернизацию и планируют стать резидентами ТОСЭР. В Анжеро-Судженске в 2023 году откроется завод по производству фанеры мощностью 60 тысяч кубометров. В город по приглашению Цивилева пришли инвесторы для строительства и запуска стекольного завода. В Новокузнецке производят горно-шахтное оборудование для добывающих предприятий Кузбасса и других субъектов РФ. Свое производство оборудования для угольной отрасли и химической промышленности будет работать в особой экономической зоне «Кузбасс» в Кемерове, на предприятии «Азот», а на заводе «Кузбасский Скарабей» выпускают антибактериальный картон из макулатуры - это спасло от вырубки около шести миллионов деревьев.

Говоря об улучшении экологической обстановки, в том числе за счет новых автобусов и электротранспорта и замены очистных воздушных фильтров на предприятиях, губернатор отметил, что чистота воздуха в Кузбассе может даже успешно конкурировать с Москвой.

Политконсультант, представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов отмечает, что Сергей Цивилев - сильный лоббист, но важно, и как сработается обновленное правительство после недавних кадровых перестановок и назначений.

- Надо уметь делегировать, и люди, которым делегирует высшее должностное лицо в регионе, должны в первую очередь со своим блоком оперативно и качественно справляться. От этого очень многое зависит, - говорит Игорь Кузнецов. - К примеру, в Кузбассе пока есть незакрытые вопросы по социальной сфере. И если есть возможность завести в регион миллиарды рублей, то, наверно, лучше все-таки закрыть базовые потребности людей, строить больше поликлиник и больниц, а потом уже высотные гостиницы, заниматься экспортированием красоты, спортивного и культурного капитала. А то, что касается диверсификации экономики, в целом все замечательно - мы это видим на примере Шерегеша, и не только. Если быть объективными, то за четыре года Цивилеву удалось сделать регион экономически более устойчивым и в социалке продвинуться.