«Использовать любую возможность для спасения жизни»

Главный областной специалист по инфекционным болезням Минздрава Кузбасса, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Бородкина

В последние недели в Кемеровской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом, которого практически не было два предыдущих года, когда в мире безраздельно правил коронавирус. Насколько опасна ситуация, когда грипп и ковид циркулируют вместе? Как врачи отличают коронавирус от гриппа? Как защищают пациентов из групп риска тяжелого течения? «Комсомольская правда» задала самые важные вопросы о нынешнем сезоне ОРВИ главному областному специалисту по инфекционным болезням Минздрава Кузбасса, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации Ольге Бородкиной.

- Ольга Дмитриевна, какова динамика распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса в Кузбассе?

- Эпидемиологическая обстановка характеризуется ростом заболеваемости. Начиная с 47-й недели года – 21-27 ноября – в Кузбассе на 10% превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 48-й неделе – на 25%, на 49-й порог был превышен уже на 63%. Зарегистрировано 273 случая гриппа. Немного, казалось бы, но это всего за две с половиной недели! Заболеваемость другими сезонными ОРВИ — риновирусной, аденовирусной инфекцией, парагриппом — тоже растет. Коронавируса, наоборот, становится меньше. На сегодняшний день заболеваемость составляет 84,8 случая на 100 тысяч населения. В недалеком прошлом было и 900, и 1876 случаев. Но, несмотря на снижение показателя прироста новых случаев, ковид по-прежнему вызывает большую обеспокоенность медиков, так как инфекция серьезная. И еще совсем недавно, в 2020 и в 2021 годах, именно она преобладала в линейке всех респираторных заболеваний. Сейчас коронавирус начинает отступать, а «традиционные» вирусы, видимо, занимают свою обычную нишу.

- А может, коронавирус просто реже выявляется? Все уже привыкли к тому, что заражение «Омикроном» вызывает легкое течение, в большинстве случаев и вовсе бессимптомное...

- Конечно, если человек за медицинской помощью не обращается, то, даже если он чем-то болеет, мы никогда не узнаем, чем именно. При этом в Кузбассе всех, кто обращается за медицинской помощью с признаками острого респираторного заболевания, тестируют на коронавирусную инфекцию. И по результатам этой работы мы видим сокращение числа новых случаев.

- Сейчас тестирование важно еще и потому, видимо, что важно отличить коронавирус от гриппа.

- Совершенно верно, и сделать это нужно как можно раньше, потому что лечение при этих двух заболеваниях разное, для каждого из них есть своя этиотропная терапия — то есть, лечение, направленное на уничтожение самого вируса. Поэтому сначала врачи исключают новую коронавирусную инфекцию, а потом проводят тестирование на выявление вируса гриппа.

- А случаи микст-инфекций встречались?

- Да, фиксировались единичные случаи. С другой стороны, мы только на этапе подъема острых респираторно-вирусных инфекций.

- Число новых случаев коронавируса сокращается, сама болезнь протекает легче. Означает ли это, что коронавирус стал менее опасным?

- К сожалению, нет. Заражение коронавирусом по-прежнему остается событием опасным и неблагоприятным. У пациентов из групп риска «омикрон» может вызывать такие же осложнения, как и его штаммы-предшественники. При этом «Омикрон» в несколько раз более заразен и вовлекает намного больше людей. А утверждение о более легком течении при заражении этим штаммом справедливо только на популяционном уровне, если брать в расчет абсолютно всех – от грудных младенцев до людей преклонного возраста. В группу риска тяжелого течения коронавируса входят лица с болезнями системы кровообращения, с избыточным весом, сахарным диабетом — и еще целый ряд категорий граждан. У них «Омикрон» может вызвать обострение основного заболевания, а также тромбозы, миокардиты, острый респираторный дистресс-синдром, подключение вторичной бактериальной инфекции.

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- Следовательно, микст-инфекция – грипп и коронавирус – у пациентов из групп риска это еще более опасная ситуация?

- Грипп тоже является неблагоприятным событием для пациентов из групп риска, и мы это видели во время эпидемии гриппа Н1N1 в 2009 году. Сейчас в Кузбассе преобладает тот же штамм вируса гриппа. Но ответить на ваш вопрос точно пока сложно, случаев микст-инфекций у нас, как я уже говорила, пока немного. Однако мы можем предполагать, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может быть весьма опасным для пациентов из уязвимых категорий. Поэтому мы весьма настороженно относимся ко всем случаям ОРВИ у лиц из групп риска, стараемся их госпитализировать и уделять им самое пристальное внимание.

- Кто еще входит в группы риска?

- Помимо пациентов с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пациентов с ожирением и сахарным диабетом к группам риска принято относить лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями легких и почек, с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациентов после трансплантации органов, так как они получают иммуносупрессивную терапию для снижения риска отторжения органа. Также в группу риска входят пациенты с ВИЧ-инфекцией.

- Как их защищают от коронавируса?

- Одним из самых эффективных средств специфической профилактики остается вакцинация. Так было, есть и будет ближайшие 10 лет как минимум. Кстати, к группе риска еще принято относить всех граждан старше 65 лет. Потому что у многих из них есть те заболевания и состояния, которые я перечислила. Но даже если человек не имеет хронических заболеваний, он не застрахован от осложнений новой коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация, конечно, прежде всего. Но в проведении вакцинации пациентам из групп риска могут возникнуть сложности. К примеру, в наиболее благоприятный для проведения иммунизации период люди могут находиться в состоянии обострения своего основного заболевания. А пациенты с онкологическими болезнями — проходить курс химиотерапии. Это не лучшие условия для проведения иммунизации, так как организм может не выработать достаточное количество антител для создания напряженного иммунитета. В таких случаях может быть использован препарат моноклональных антител, который централизованно поступил в регион.

- Чем моноклональные антитела отличаются от тех, которые вырабатывает наш организм в ответ на заражение?

- Я думаю, что по своему принципиальному химического составу, может быть, даже и ничем. Это те же самые антитела к так называемому спайк-белку, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Они блокируют белок и не дают вирусу поражать клетки. Если после вакцинации достаточный уровень антител вырабатывается в течение двух-трех недель, то моноклональные антитела начинают действовать сразу после введения.

- Прививку нужно повторять каждые полгода, а моноклональные антитела нужно вводить повторно?

- Моноклональные антитела, как и вакцина от коронавируса, не смогут защищать пациента в течение всей жизни. Поэтому, исходя из существующих сегодня представлений, этот препарат, так же, как и вакцинацию, необходимо повторять каждые 6 месяцев.

- В каком объеме препарат поступил в область и как его распределяют среди больниц?

- Кузбасс централизованно получил 4392 упаковки препарата, которые распределили по поликлиникам и стационарам высокого риска, где лечится много пациентов из особых групп. Это областная больница, другие многопрофильные стационары, онкологический, противотуберкулезный диспансеры, психиатрическая больница.

- А нет ли аналогичного лекарства против гриппа?

- Пока нет, к сожалению. Против гриппа - вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация. Вакцина против гриппа модифицируется каждый год с учетом штаммов, циркуляция которых ожидается в наступающем эпидсезоне. К тому же, для лечения пациентов с гриппом есть эффективные препараты прямого противовирусного действия.

- Что мы сами можем сделать для того, чтобы минимизировать риски заражения?

- Все эти меры хорошо известны: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки всякий раз, когда это необходимо, и не посещать без особой надобности места массового скопления людей. Во всяком случае сейчас, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом постоянно растет. Как видите, ничего нового здесь я вам не сказала. Но есть хорошая новость: эти меры работают.