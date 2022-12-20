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Здоровье20 декабря 2022 12:40

«Использовать любую возможность для спасения жизни»

Как врачи Кузбасса борются с ОРВИ, гриппом и коронавирусом
Роман ВЕТРЕНКО
Главный областной специалист по инфекционным болезням Минздрава Кузбасса, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Бородкина

Главный областной специалист по инфекционным болезням Минздрава Кузбасса, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Бородкина

В последние недели в Кемеровской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом, которого практически не было два предыдущих года, когда в мире безраздельно правил коронавирус. Насколько опасна ситуация, когда грипп и ковид циркулируют вместе? Как врачи отличают коронавирус от гриппа? Как защищают пациентов из групп риска тяжелого течения? «Комсомольская правда» задала самые важные вопросы о нынешнем сезоне ОРВИ главному областному специалисту по инфекционным болезням Минздрава Кузбасса, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации Ольге Бородкиной.

- Ольга Дмитриевна, какова динамика распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса в Кузбассе?

- Эпидемиологическая обстановка характеризуется ростом заболеваемости. Начиная с 47-й недели года – 21-27 ноября – в Кузбассе на 10% превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 48-й неделе – на 25%, на 49-й порог был превышен уже на 63%. Зарегистрировано 273 случая гриппа. Немного, казалось бы, но это всего за две с половиной недели! Заболеваемость другими сезонными ОРВИ — риновирусной, аденовирусной инфекцией, парагриппом — тоже растет. Коронавируса, наоборот, становится меньше. На сегодняшний день заболеваемость составляет 84,8 случая на 100 тысяч населения. В недалеком прошлом было и 900, и 1876 случаев. Но, несмотря на снижение показателя прироста новых случаев, ковид по-прежнему вызывает большую обеспокоенность медиков, так как инфекция серьезная. И еще совсем недавно, в 2020 и в 2021 годах, именно она преобладала в линейке всех респираторных заболеваний. Сейчас коронавирус начинает отступать, а «традиционные» вирусы, видимо, занимают свою обычную нишу.

- А может, коронавирус просто реже выявляется? Все уже привыкли к тому, что заражение «Омикроном» вызывает легкое течение, в большинстве случаев и вовсе бессимптомное...

- Конечно, если человек за медицинской помощью не обращается, то, даже если он чем-то болеет, мы никогда не узнаем, чем именно. При этом в Кузбассе всех, кто обращается за медицинской помощью с признаками острого респираторного заболевания, тестируют на коронавирусную инфекцию. И по результатам этой работы мы видим сокращение числа новых случаев.

- Сейчас тестирование важно еще и потому, видимо, что важно отличить коронавирус от гриппа.

- Совершенно верно, и сделать это нужно как можно раньше, потому что лечение при этих двух заболеваниях разное, для каждого из них есть своя этиотропная терапия — то есть, лечение, направленное на уничтожение самого вируса. Поэтому сначала врачи исключают новую коронавирусную инфекцию, а потом проводят тестирование на выявление вируса гриппа.

- А случаи микст-инфекций встречались?

- Да, фиксировались единичные случаи. С другой стороны, мы только на этапе подъема острых респираторно-вирусных инфекций.

- Число новых случаев коронавируса сокращается, сама болезнь протекает легче. Означает ли это, что коронавирус стал менее опасным?

- К сожалению, нет. Заражение коронавирусом по-прежнему остается событием опасным и неблагоприятным. У пациентов из групп риска «омикрон» может вызывать такие же осложнения, как и его штаммы-предшественники. При этом «Омикрон» в несколько раз более заразен и вовлекает намного больше людей. А утверждение о более легком течении при заражении этим штаммом справедливо только на популяционном уровне, если брать в расчет абсолютно всех – от грудных младенцев до людей преклонного возраста. В группу риска тяжелого течения коронавируса входят лица с болезнями системы кровообращения, с избыточным весом, сахарным диабетом — и еще целый ряд категорий граждан. У них «Омикрон» может вызвать обострение основного заболевания, а также тромбозы, миокардиты, острый респираторный дистресс-синдром, подключение вторичной бактериальной инфекции.

Фото: Shutterstock

- Следовательно, микст-инфекция – грипп и коронавирус – у пациентов из групп риска это еще более опасная ситуация?

- Грипп тоже является неблагоприятным событием для пациентов из групп риска, и мы это видели во время эпидемии гриппа Н1N1 в 2009 году. Сейчас в Кузбассе преобладает тот же штамм вируса гриппа. Но ответить на ваш вопрос точно пока сложно, случаев микст-инфекций у нас, как я уже говорила, пока немного. Однако мы можем предполагать, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может быть весьма опасным для пациентов из уязвимых категорий. Поэтому мы весьма настороженно относимся ко всем случаям ОРВИ у лиц из групп риска, стараемся их госпитализировать и уделять им самое пристальное внимание.

- Кто еще входит в группы риска?

- Помимо пациентов с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пациентов с ожирением и сахарным диабетом к группам риска принято относить лиц с хроническими тяжелыми заболеваниями легких и почек, с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациентов после трансплантации органов, так как они получают иммуносупрессивную терапию для снижения риска отторжения органа. Также в группу риска входят пациенты с ВИЧ-инфекцией.

- Как их защищают от коронавируса?

- Одним из самых эффективных средств специфической профилактики остается вакцинация. Так было, есть и будет ближайшие 10 лет как минимум. Кстати, к группе риска еще принято относить всех граждан старше 65 лет. Потому что у многих из них есть те заболевания и состояния, которые я перечислила. Но даже если человек не имеет хронических заболеваний, он не застрахован от осложнений новой коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация, конечно, прежде всего. Но в проведении вакцинации пациентам из групп риска могут возникнуть сложности. К примеру, в наиболее благоприятный для проведения иммунизации период люди могут находиться в состоянии обострения своего основного заболевания. А пациенты с онкологическими болезнями — проходить курс химиотерапии. Это не лучшие условия для проведения иммунизации, так как организм может не выработать достаточное количество антител для создания напряженного иммунитета. В таких случаях может быть использован препарат моноклональных антител, который централизованно поступил в регион.

- Чем моноклональные антитела отличаются от тех, которые вырабатывает наш организм в ответ на заражение?

- Я думаю, что по своему принципиальному химического составу, может быть, даже и ничем. Это те же самые антитела к так называемому спайк-белку, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Они блокируют белок и не дают вирусу поражать клетки. Если после вакцинации достаточный уровень антител вырабатывается в течение двух-трех недель, то моноклональные антитела начинают действовать сразу после введения.

- Прививку нужно повторять каждые полгода, а моноклональные антитела нужно вводить повторно?

- Моноклональные антитела, как и вакцина от коронавируса, не смогут защищать пациента в течение всей жизни. Поэтому, исходя из существующих сегодня представлений, этот препарат, так же, как и вакцинацию, необходимо повторять каждые 6 месяцев.

- В каком объеме препарат поступил в область и как его распределяют среди больниц?

- Кузбасс централизованно получил 4392 упаковки препарата, которые распределили по поликлиникам и стационарам высокого риска, где лечится много пациентов из особых групп. Это областная больница, другие многопрофильные стационары, онкологический, противотуберкулезный диспансеры, психиатрическая больница.

- А нет ли аналогичного лекарства против гриппа?

- Пока нет, к сожалению. Против гриппа - вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация. Вакцина против гриппа модифицируется каждый год с учетом штаммов, циркуляция которых ожидается в наступающем эпидсезоне. К тому же, для лечения пациентов с гриппом есть эффективные препараты прямого противовирусного действия.

- Что мы сами можем сделать для того, чтобы минимизировать риски заражения?

- Все эти меры хорошо известны: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки всякий раз, когда это необходимо, и не посещать без особой надобности места массового скопления людей. Во всяком случае сейчас, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом постоянно растет. Как видите, ничего нового здесь я вам не сказала. Но есть хорошая новость: эти меры работают.

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