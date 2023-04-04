Кемеровчан приглашают принять участие во Всекузбасском субботнике 6 апреля

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже через два дня в Кузбассе пройдет областной субботник, во время которого жители региона выйдут на улицы своих городов и поселков и помогут сотрудникам спецслужб привести в порядок территории.

С приглашением выйти на улицы города обратился к жителям и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале, отметив, что в порядок в областном центре нужно привести десятки тысяч объектов.

- Приглашаю всех кемеровчан по возможности поучаствовать и навести порядок там, где вы живете, работаете, любите гулять, - написал градоначальник.

Он также добавил, что сейчас городские службы отмывают после зимы дороги, тротуары, остановки, опоры освещения, дорожные знаки, светофоры, удерживающие и пешеходные ограждения. Из-за большого объема работ трудиться придется круглосуточно.

В пресс-службе кемеровской администрации добавили, что в настоящее время в дневную смену задействованы 202 дорожных рабочих и 67 единиц спецтехники. Проводится уборка остановочных площадок на улицах Красноармейская, Весенняя, Терешковой, на проспектах Ленина, Притомский, Шахтеров; прилотковой части и техтротуаров - на проспекте Ленина и улице Стадионная. Также ведутся работы по рыхлению снега на улицах Инициативная, Радищева, Дзержинского, на проспектах Ленинградский, Московский и на бульваре Строителей.

Кроме того, продолжаются и противопаводковые мероприятия: на проспекте Советском, 2а идет очистка дождеприемных колодцев, а в деревне Красная и поселке Петровский проводится промывка водопропускных труб.

При этом вечерами и ночами дорожные службы продолжают выполнять ямочный ремонт, используя литую асфальтобетонную смесь.

Отметим также, что 22 апреля Кузбасс присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна».