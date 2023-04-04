Что Гоголь нагадал кузбассовцам на «Сорочинской ярмарке»

Николай Гоголь приоткрыл новые тайны своего творчества Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Кемеровский проспект Ленина, библиотека им Н. В. Гоголя, ежегодная традиционная «Сорочинская ярмарка» в честь недавнего Дня рождения писателя. Сам Николай Васильевич серьезен, краток. Черные как уголь волосы, серый плащ, пышные усики. Артист играет писателя безупречно. На входе в библиотеку великий именинник гадает по своим книгам всем желающим. Человек выбирает произведение, Гоголь открывает любую страницу и читает в ней любое предложение.

Кемеровчанка Наталья Пронина просит писателя погадать на «Мертвых душах», Николай Васильевич наугад открывает одну из страниц и читает: «Выражается сильно российский народ».

- И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, - подхватывает нетленную мудрость женщина. В самое яблочко Николай Васильевич попал. Буквально вчера выбрали имя внуку. Ильей назвали, крупненьким родился, круглолицым, дородненький такой, точно Илья Муромец.

- А мне из «Ревизора», пожалуйста, - просит Гоголя солидный мужчина по имени Георгий.

- «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор», - открыв начало пьесы, произносит писатель.

- Так не бывает, - смущенно и растеряно говорит мужчина. Ему явно не до смеха. - Откуда вы все знаете?

- Простите, чего я должен знать? переспрашивает гостя драматург.

- Откуда вам известно, что к нам на предприятие завтра приедет комиссия по безопасности?

- Это ни мне, известно, это всевышнему, - улыбается писатель.

На этом чудеса только начинаются.

Участница «Сорочинской ярмарки», руководитель кемеровской библиотеки имени А. Береснева Вера Химерова показывает гостям матер - класс по изготовлению сказочных книжных закладок. За красивыми матрешками, блестящими бусинками и яркими стразами кроется настоящая мистика.

- Смотрите, показывает она, закладываем вот эту красивую закладку с узорчатой тесьмой на вот эту страничку «Вечеров на хуторе близь Диканьки», закрываем книгу, и, прислонивши ее к уху, внимательно слушаем.

Невероятно, но из переплета доносится веселый смех свадебного гулянья Грицко и Параськи, словно переносишься в реальный сюжет «Сорочинской ярмарки». Это как шум морского прибоя в прибрежной ракушке. Ни с чем не перепутать.

- Дни Гоголя в нашей библиотеке его имени - самые загадочные и мистические. Чудеса в это время случаются буквально на каждом шагу, - говорит заместитель директора библиотеки Елена Гулина.

Гоголь разный - веселый, загадочный, поэтичный Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Она подводит меня к уличной книжной экспозиции, просит закрыть глаза и прислонить ладонь к любой книжке. Дотрагиваюсь на ощупь к переплету, и меня, ни того, ни с сего, разбирает смех. Вот, что называется на ровном месте.

- Открываю глаза и не верю, название книги «Смех Гоголя».

К слову книг о самом Гоголе на «Сорочинской ярмарке» было больше чем его собственных произведений. Одна открывает его биографию, другая творческую жизнь, третья повествует о загадках личности Николая Васильевича, четвертая предлагает взглянуть на писателя с поэтической стороны. Сюжет на сюжете, тайна на тайне.

- И в этом весь я - Николай Васильевич Гоголь - загадочный таинственный веселый грустный, но всегда справедливый - улыбается на прощанье герой Великого писателя.