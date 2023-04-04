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Общество4 апреля 2023 12:12

Что Гоголь нагадал кузбассовцам на «Сорочинской ярмарке»

Именины великого писателя приоткрыли новые тайны его творчества
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Николай Гоголь приоткрыл новые тайны своего творчества

Николай Гоголь приоткрыл новые тайны своего творчества

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Кемеровский проспект Ленина, библиотека им Н. В. Гоголя, ежегодная традиционная «Сорочинская ярмарка» в честь недавнего Дня рождения писателя. Сам Николай Васильевич серьезен, краток. Черные как уголь волосы, серый плащ, пышные усики. Артист играет писателя безупречно. На входе в библиотеку великий именинник гадает по своим книгам всем желающим. Человек выбирает произведение, Гоголь открывает любую страницу и читает в ней любое предложение.

Кемеровчанка Наталья Пронина просит писателя погадать на «Мертвых душах», Николай Васильевич наугад открывает одну из страниц и читает: «Выражается сильно российский народ».

- И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, - подхватывает нетленную мудрость женщина. В самое яблочко Николай Васильевич попал. Буквально вчера выбрали имя внуку. Ильей назвали, крупненьким родился, круглолицым, дородненький такой, точно Илья Муромец.

- А мне из «Ревизора», пожалуйста, - просит Гоголя солидный мужчина по имени Георгий.

- «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор», - открыв начало пьесы, произносит писатель.

- Так не бывает, - смущенно и растеряно говорит мужчина. Ему явно не до смеха. - Откуда вы все знаете?

- Простите, чего я должен знать? переспрашивает гостя драматург.

- Откуда вам известно, что к нам на предприятие завтра приедет комиссия по безопасности?

- Это ни мне, известно, это всевышнему, - улыбается писатель.

На этом чудеса только начинаются.

Участница «Сорочинской ярмарки», руководитель кемеровской библиотеки имени А. Береснева Вера Химерова показывает гостям матер - класс по изготовлению сказочных книжных закладок. За красивыми матрешками, блестящими бусинками и яркими стразами кроется настоящая мистика.

- Смотрите, показывает она, закладываем вот эту красивую закладку с узорчатой тесьмой на вот эту страничку «Вечеров на хуторе близь Диканьки», закрываем книгу, и, прислонивши ее к уху, внимательно слушаем.

Невероятно, но из переплета доносится веселый смех свадебного гулянья Грицко и Параськи, словно переносишься в реальный сюжет «Сорочинской ярмарки». Это как шум морского прибоя в прибрежной ракушке. Ни с чем не перепутать.

- Дни Гоголя в нашей библиотеке его имени - самые загадочные и мистические. Чудеса в это время случаются буквально на каждом шагу, - говорит заместитель директора библиотеки Елена Гулина.

Гоголь разный - веселый, загадочный, поэтичный

Гоголь разный - веселый, загадочный, поэтичный

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Она подводит меня к уличной книжной экспозиции, просит закрыть глаза и прислонить ладонь к любой книжке. Дотрагиваюсь на ощупь к переплету, и меня, ни того, ни с сего, разбирает смех. Вот, что называется на ровном месте.

- Открываю глаза и не верю, название книги «Смех Гоголя».

К слову книг о самом Гоголе на «Сорочинской ярмарке» было больше чем его собственных произведений. Одна открывает его биографию, другая творческую жизнь, третья повествует о загадках личности Николая Васильевича, четвертая предлагает взглянуть на писателя с поэтической стороны. Сюжет на сюжете, тайна на тайне.

- И в этом весь я - Николай Васильевич Гоголь - загадочный таинственный веселый грустный, но всегда справедливый - улыбается на прощанье герой Великого писателя.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ