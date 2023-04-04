Поставщик японских машин-бэушек два года обманывал кемеровчанина, желавшего купить автомобиль

Кемеровчанин хотел приобрести автомобиль, но его обманули и два года водили за нос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28-летний кемеровчанин так долго мечтал о хорошей и дешевой машине, что даже не сразу понял, что его обманывают. Подробности истории незадачливого автопокупателя рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В 2021 году житель Кемерова решил купить автомобиль, хэтчбек Honda Fit, но такой, чтобы и дешево, и сердито. Совместить два в одном мужчина решил покупкой машины на аукционе в Японии, что позволило бы ему сэкономить около 200-300 тысяч рублей. Вот только сам он без визы, знания языка и опыта отправиться в Страну восходящего солнца не рискнул. Нашел через знакомых контакты человека, который по заказу клиентов приобретал б/у машины и пригонял их прямо к дому. В качестве задатка поставщик попросил 40 тысяч рублей.

Кемеровчанин с нетерпением ждал свою иномарку, но радужные мечты оборвал звонок поставщика бэушек.

- Тут таможня машинку не пропускает, - начал поставщик. – Есть возможность порешать вопрос, но я все деньги, что были, потратил на покупку твоей машины. А без денег никак...

В результате продавец убедил покупателя перевести еще 370 000 рублей - полную стоимость автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Увы, но после получения денег продавцом проблемы посыпались одна за другой, но уже с доставкой. Каждый раз продавец успокаивал покупателя, что вот-вот он встретится со своей классной «ласточкой», надо только еще немного потерпеть. И еще немного. И еще чуточку..

За это время цены на бэушные мномарки выросли, и кемеровчанин, утешая себя тем, что и так поначалу немаленькая экономия на покупке авто в Японии, увеличилась еще больше, продолжал ждать.

Но спустя два года продавец просто перестал выходить на связь. Тогда незадачливый покупатель обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, - сообщили в полиции Кузбасса. – Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых, которым грозит до шести лет лишения свободы.