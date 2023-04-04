К беременным женам участников СВО кузбасские медики подойдут с особым вниманием

В Кузбассе обеспечили индивидуальное сопровождение всем беременным женам участников СВО

Во вторник, 4 марта, Министерство здравоохранения Кузбасса разработало систему индивидуального сопровождения беременных жен участников специальной военной операции.

Во время приема в поликлинике или поступлении в стационар женщине необходимо сразу проинформировать сотрудников учреждения, что она является супругой участника специальной военной операции.

На учете в медучреждениях сейчас состоит 126 будущих мам - жен участников СВО. Они в любое время могут обратиться в консультативную поликлинику перинатального центра. Например, записаться на ультразвуковую диагностику и дородовой скрининг, получить консультации узких специалистов в случае, если женщина проживает в отдаленной территории, где необходимые врачи отсутствуют, - рассказала «КП» - Кемерово» заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина

При этом в Минздраве региона подчеркнули, что должное внимание и поддержка оказывается в медучреждениях абсолютно всем будущим мамам, независимо от их статуса и материального положения.

- В приемном отделении перинатального центра работает горячая линия на случай экстренных ситуаций. Круглосуточно специалисты подскажут надо ли женщине вызвать скорую помощь или достаточно в ближайшее время планово обратиться на прием к акушеру-гинекологу. Сегодня каждой беременной жительнице Кемеровской области медики выдают лист самоконтроля, в котором обозначены симптомы, при которых необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, - уточнила Елена Зеленина.

Будущих мам российских детей российских бойцов обеспечат всем необходимым

Вопрос о госпитализации беременных накануне родов, в том числе, жен участников СВО, решается в зависимости от индивидуальных особенностей: состояния здоровья женщины, наличия хронических заболеваний, течения настоящей и предыдущих беременностей и родов. В первую очередь предлагается госпитализация в перинатальные центры Кемерова и Новокузнецка, где имеются все возможности для оказания помощи матерям и новорожденным.

- Все вопросы по медицинской помощи можно адресовать как социальному работнику, который передаст их в Минздрав Кузбасса, так и непосредственно в медицинскую организацию. Все вопросы по медицинской помощи, поступающие от семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно решаются и находятся на контроле главных врачей медицинских организаций, - добавили в пресс-службе администрации Правительства региона.