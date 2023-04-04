В Кузбассе прошел показ мод для людей с ограниченными возможностями здоровья

На модном показе-конкурсе представили вечернюю, спортивную, повседневную, а также детскую одежду для людей с особенностями здоровья. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

.В мигувшие выходные в Кузбассе прошел II открытый Межрегиональный конкурс адаптивной одежды «На крыльях». Около 70 детей и взрослых с инвалидностью блистали на подиуме в рамках необычного показа мод.

Социальный бизнес

- Сегодня в Кузбассе мы видим огромный запрос на социализацию со стороны жителей с ограниченными возможностями здоровья: они хотят чувствовать себя полноценными членами общества – ходить на работу, в театр, заниматься спортом, просто гулять на улице. И для этого им нужна одежда - не только красивая, но и адаптированная под ту или иную ситуацию. Наш конкурс призван привлечь внимание к проблеме. Отмечу, что это мероприятие уже становится одним из любимых в регионе. Оно объединяет одновременно искусство, красоту и мастерство, и дает возможность людям с инвалидностью быть привлекательными, независимыми наравне со всеми нами, - отмечает председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

«На крыльях» - совместный проект данного Совета и регионального Минпромторга, он проведен также при поддержке региональных министерств образования, культуры, социальной защиты населения, Всероссийского общества инвалидов. В нынешнем году конкурс стал межрегиональным - к участникам из Кузбасса присоединились дизайнеры из Якутии, Ярославской и Томской областей, Москвы и других субъектов РФ. Одно из позитивных последствий такого внимания кузбасских властей к проблеме - подписание соглашения с известной московской специализированной компанией по организации производства специальной рабочей одежды и обуви для работников угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности. Также компания будет сотрудничать с кузбасскими интернатами, геронтологическими центрами и региональным отделением общества инвалидов о поставках специальной одежды и обуви для маломобильных и пожилых людей, детей с ДЦП. При этом часть одежды можно будет получить бесплатно по электронному социальному сертификату.

К слову, о ценах – ведь, как правило, предметы из модных коллекций стоят дороже обиходных.

В ходе конкурса была организована также выставка-продажа моделей для людей с ограниченными возможностями. И, как отметила Анна Цивилева, многие посетители были приятно удивлены:

- Цены там были очень приятные. Комбинезон, куртку хорошего качества можно было приобрести в пределах трех-пяти тысяч рублей. То есть бизнес учитывал, что покупают люди с ограниченными возможностями.

Инклюзия через дизайн

На самом деле адаптивная одежда внешне ничем не отличается от обычной, и в этом ее уникальность: пользователю важно быть таким же, как его окружение.

- Адаптивная одежда позволяет ребенку, подростку обходиться без посторонней помощи. Одеваться, раздеваться самостоятельно. При этом и выглядеть красиво. У него поднимается самооценка, он становится открытым, потому что может носить обычную одежду. Вот моя дочка-шестиклассница с удовольствием примерила платье, придуманное дизайнером из Якутии, с национальным колоритом. - рассказала кемеровчанка Юлия Куликова, мама юной модели.

Функционально адаптивные вещи, как отмечает Алиса Шувалова, директор по развитию одной из специализированных компаний, отличают специальный крой, который учитывает длину конечностей, сидячий тип фигуры или разные аппараты на теле. Дизайнерская особенность адаптивной одежды в том, что всё сшито из натуральных тканей, без лишних замков и липучек. Или взять обувь: можно приобрести кроссовки, которые не нужно надевать руками: просто засунул ногу - и пошел.

В рамках конкурса свое видение одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья на суд жюри представили модельеры, студенты специализированных профессиональных образовательных организаций и индивидуальные предприниматели. В дефиле приняли участие люди с ограниченными возможностями и семьи, где воспитываются особенные дети. Наряды представили в четырех номинациях: «Детская одежда», «Повседневная одежда», «Спортивная одежда» и «Вечерняя одежда». Разноообразие нарядов не знало границ. Так, специально для людей, пользующихся инвалидными колясками, в коллекции вошли уютные домашние брюки и футболки, платья для летних прогулок и праздников, весенние комплекты.

Среди дизайнеров тоже были люди с инвалидностью. Очаровала зрителей, к примеру, студентка Рыбинского колледжа городской инфраструктуры Татьяна Храпова представившая выходное платье цвета малахит. У Татьяны взгляд на адаптивную одежду - практический: после аварии она прикована к коляске и сама шьет себе одежду.

На следующий год к участию в конкурсе планируется пригласить и представителей зарубежья. Анна Цивилева надеется, что в результате Кузбасс станет еще и законодателем моды и центром притяжения для разработчиков адаптивной одежды.