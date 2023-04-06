Концерт, спектакль и фестиваль: что можно посетить в ближайшие дни

Фото: филармония Кузбасса.

Новое звучание классики

Идем на концерт в жанре поп-оперы.

В кузбасской филармонии с концертом выступит вокальная группа VIVA - уникальный проект, объединивший пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу.

Артисты выступают в жанре classical crossover, также известном как поп-опера, представляющем собой сочетание оперы и современной музыки. Этот жанр возник как результат популяризации классики, ее адаптации к вкусам и культуре широкой аудитории, воспитанной на эстрадной музыке, и получил немало поклонников. Ведь совмещение академической и популярной музыки позволяет каждый концертный номер превратить в настоящее шоу.

Группа VIVA приготовила для кемеровчан концертную программу «Только для тебя», в которую войдут полюбившиеся хиты и новые песни. Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции делают концерты группы VIVA яркими и запоминающимися.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: 8 (384-2) 58-32-11

7 апреля, начало в 19.00

Цена билетов - от 1000 до 2500 рублей

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Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

История несостоявшейся любви

Отправляемся на спектакль по мотивам рассказа Антона Чехова.

Театр для детей и молодежи Кузбасса приготовил для кемеровчан новую премьеру под названием «Доктор Старцев». Напомним, доктор Старцев - герой рассказа русского классика Антона Чехова «Ионыч». Именно этот рассказ и заложен в основу спектакля.

Дмитрий Старцев - человек увлеченный, молодой, полный стремлений, жаждущий реализации своих планов и надежд. Он выбрал профессию доктора, чтобы развиваться и помогать людям.

Посетив самый «талантливый» дом в городе, он заводит знакомство с семьей Туркиных: Иваном Петровичем, его супругой Верой Иосифовной и дочерью Екатериной Ивановной, которую в семье ласково называют Котик. В эту прелестную девушку и влюбляется Дмитрий Старцев…

Старцев все чаще навещает талантливую семью Туркиных, все сильнее и сильнее влюбляясь в Екатерину Ивановну - Котика. Он надеется, что его чувства взаимны, и решается на предложение руки и сердца…

История двух признаний в прочтении артистов «молодежки» - уже в эти выходные. Билеты на спектакль можно приобрести по Пушкинской карте.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: 8 (384-2) 36-79-68

8 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей

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Фото: пресс-служба АПК.

Космос в режиме нон-стоп

Погружаемся в работу космонавтов с помощью специального симулятора.

В Кузбассе с 10 по 16 апреля пройдет ежегодный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». В его рамках запланировано много интересных и познавательных мероприятий на различных площадках как в Кемерове и Новокузнецке, так и в других городах Кузбасса. Одно из них - космический нон-стоп «Звездам навстречу!» - состоится в кемеровской библиотеке для детей и молодежи. С 10.00 гостей библиотеки ждет целый цикл мероприятий, посвященных отечественной космонавтике, первому полету человека в космос и кузбасским космонавтам, причем с международным участием.

Так, гости библиотеки смогут увидеть интерактивный бумажный спектакль, во время которого познакомятся с устройством Солнечной системы, узнают, что такое черная дыра и метеоритный дождь, запомнят основные лунные фазы, примут участие в мастер-классах, в том числе и по созданию модели Солнечной системы, увидят короткометражные фильмы телестудии Роскосмоса и, конечно, узнают много интересного о земляках-космонавтах. А еще желающие смогут совершить виртуальную экскурсию на орбитальную станцию, почувствовать невесомость на себе, увидеть космическое пространство глазами космонавтов и даже выйти в открытый космос с оперативной задачей.

Библиотека для детей и молодежи

ул. Арочная, 21А, т.: 8 (384-2) 36-42-90

12 апреля, начало в 10.00

Вход свободный