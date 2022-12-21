Синоптики предупредили кузбассовцев о похолодании до -32 градусов

По прогнозам, также усилится ветер Фото: Василий Вахрин

После небольшой передышки в Кузбасс вновь вернутся морозы. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

С понедельника в регионе наблюдались теплая погода до -1 градуса и обильные снегопады. И если в начале месяца по области фиксировался недобор осадков (высота снега была ниже климатических норм на 10-15 см), то за последние три дня их количество восполнилось сполна. За 19-21 декабря снежный покров заметно увеличился, особенно по югу области. В некоторых городах за сутки выпала практически половина месячной нормы осадков.

По прогнозам, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается похолодание.

Столбики термометров начнут опускаться уже завтра, 22 декабря. Днем будет -3... -8 градусов, местами -13, а ночью похолодает до -18... -23 градусов, местами до -28. При прохождении холодного атмосферного фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 22 метров в секунду. При этом возможен снег, местами метели, на дорогах будет гололедица.

В пятницу, 23 декабря, дневные температуры составят -13... -18 градусов, местами -23, ночью похолодает до -21... -26 градусов, местами до -32.

В субботу, 24 декабря, днем также будут наблюдаться небольшие осадки, но температура немного повысится -10... -15 градусов, местами до -20.

Ранее синоптики сообщили, что среднесуточная температура во второй декаде ноября в Кузбассе вышла на 14-20 градусов ниже нормы.