Ремонт школ, кадетские классы и патриотическое воспитание: в Министерстве образования Кузбасса рассказали о векторах развития

Руководитель ведомства Софья Балакирева подвела итоги года

В 2023 году в кузбасских школах введут должность советника по воспитательной работе, откроют кадетские классы и запустят программу начальной военной подготовки. Об этом на пресс-конференции рассказала министр образования Софья Балакирева.

По традиции в конце декабря министерство образования подвело итоги уходящего года. Руководитель ведомства Софья Балакирева напомнила, что в Кузбассе реализуются масштабные губернаторские программы. Так, в рамках проектов «Мой новый детский сад», «Моя новая школа», а с этого года еще и «Мой новый колледж» открывают и ремонтируют учебные заведения, оснащают их современной техникой. В 2023 году все эти программы будут продолжены.

В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году в Кузбассе появились три новых детских сада. До конца года планируется открыть четыре дошкольных образовательных учреждения и продолжить строительство еще пяти (они начнут работать в 2023 году).

2023 год - год педагога и наставника

Следующий год в России объявлен годом педагога и наставника, а в Кузбассе - еще и годом ребенка. В регионе планируют уделить особое внимание повышению престижа профессии учителя и поддержке детей. Для этого министерство уже разработало план мероприятий.

- В постпандемический период по-новому стали относиться к роли педагога в нашем обществе. Мы все пересмотрели наше отношение и поняли, насколько востребована педагогическая профессия, насколько важно, как и чему учат наших детей, - сказала Софья Балакирева.

По ее словам, в 2023 году в регионе пройдут областные конкурсы, форумы, фестивали, региональные этапы Всероссийских конкурсов и олимпиад для учителей и другие мероприятия. Все они будут направлены на то, чтобы общественность смогла увидеть педагогов с другой стороны - как людей творческих, открытых к новому и готовых давать детям знания.

Также в Кузбассе пройдут мероприятия, посвященные году ребенка. Областные власти представят их в ближайшее время.

Кадетские классы и должности «пионервожатых»

В 2023 году в Кузбассе продолжать реализовывать программы, начатые в этом году. Так, планируется в каждой школе создать кадетские классы. В области уже утверждена программа патриотического воспитания, в основу которого лег опыт Кемеровского Президентского кадетского училища.

Со следующего года в школах введут курс начальной военной подготовки (в рамках программы по ОБЖ в старших классах). Для этого будет проведено оснащение кабинетов. По словам министра образования, под эту программу уже получено дополнительное финансирование.

Кроме того, в 2023 году должность советника директора по воспитательной работе появится во всех школах региона. Напомним, что с 1 сентября 2022 года эта должность была введена в 120 образовательных учреждениях.

- Те, кто постарше, помнят такую должность как «пионервожатый». Это не учитель, не замдиректора, это человек, который на одной волне с детьми... Он не обременен учебными планами и отчетам, а должен организовать детей, «зажечь» их и понять, кому что больше хочется: кому танцевать, кому быть юнармейцем, кому - в спорт, - объяснила Софья Балакирева.

Фото: Дарья ВЗНУЗДАЕВА

Патриотическое воспитание

Сегодня в образовательных учреждениях особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. С 1 сентября в кузбасских школах был запущен федеральный проект «Разговоры о важном». Кроме того, летом была презентована региональная комплексная программа «Я - кузбассовец», включающая в себя изучение истории, культуры и географии родного края.

- Нельзя говорить, что мы раз, и начали с чистого листа заниматься патриотизмом. Огромные корни у этого движения во всей образовательной структуре Кузбасса... У нас безусловное лидерство по школьным музеям, огромные накопленные материалы, которые ребята сейчас используют. Вы наверняка видели наш проект «Вершины воинской славы». Это уникальный проект, в рамках которого вершины Кузнецкого Алатау названы именами героев. Порядка пяти-шести тысяч школьников каждое лето поднимаются на горы, смотря истории героев, - рассказала министр образования.

Поддержка детей участников СВО

Софья Балакирева отдельно рассказала о мерах поддержки семей мобилизованных кузбассовцев. Так, дети военнослужащих могут без очереди получить место в детсаду, при этом семьи освобождены от оплаты за обучение. Для школьников и студентов-очников предусмотрено бесплатно питание, а также отдых в оздоровительных санаториях. Кроме того, студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право на оплату обучения за счет областного бюджета. Учащимся вузов, колледжей и техникумов предоставляется бесплатный проезд на междугородных автобусах и льгота на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения.