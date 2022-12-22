Открытие нового детского игрового аттракциона и выставка народных костюмов XIX века

Фото: Антон МЕЛЕНТЬЕВ.

Погружаемся в Игросферу

Отправляемся с ребятишками на открытие новой детской локации.

В Кемерове открывается «Игросфера» - новая зимняя локация для детей 3-7 лет. Располагается она на площади Советов и выглядит как шатер с металлическим укрепленным каркасом и вентиляционными клапанами.

Внутри шатра - новогодние декорации и столы для настольных игр. Сюда можно будет зайти и после катания на коньках, чтобы согреться. Гостям «Игросферы» бесплатно предоставят необходимый игровой реквизит: метровые дженги, мягкие кресла-мешки с мини-кинотеатром, детский боулинг, твистер, напольные счеты, мягкий конструктор, мягкий дартс.

Правда, бесплатное пребывание в «Игросфере» ограничено одним часом. Это сделано для того, чтобы познакомиться с новой локацией для игр могли все желающие. Встречать детей и присматривать за ними будут аниматоры городских учреждений культуры. Платный вход, по 100 рублей, будет действовать во время детских игровых программ, которые проводятся два раза в день: в 13.30 и в 16.30. Каждая игровая программа предусматривает свое оформление, реквизит, костюмы и героев-аниматоров. Раз в месяц программы будут меняться. Билеты на представления можно приобрести в онлайн-кассах или на сайтах муниципальных учреждений культуры.

По вопросам работы «Игросферы» можно обращаться по телефону (384-2) 69-24-24.

Торжественное открытие новой локации состоится 23 декабря в 16.00.

Площадь Советов

Время работы: ежедневно с 13.30 до 20.00,

1 и 2 января - выходной

Вход свободный с 15.00 до 16.00 и с 18.00 до 20.00

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Фото: Кузбасский краеведческий музей.

Там Русью пахнет

Идем на выставку народных костюмов, в которых щеголяли до революции жители 16 губерний страны.

Уникальные костюмы из коллекции Российского этнографического музея можно увидеть в Кемерове. В отделе истории Кузбасского государственного краеведческого музея открылся выставочный проект Российского этнографического музея «Русский народный костюм: одежда для людей и кукол».

На выставке представлено 26 полных подлинных русских мужских и женских костюмов из 16 губерний России, головные уборы, обувь и украшения середины XIX века.

Особенность выставки состоит в демонстрации костюмов, головных уборов, обуви и украшений для людей в сочетании с традиционными куклами. В одежде кукол воспроизведены детали декора и украшения, присутствующие в одежде людей. Это куклы в праздничных и повседневных костюмах, в «барской» и крестьянской одежде, куклы для детской игры «в свадьбу». На выставке будет экспонироваться 47 подлинных традиционных русских кукол XIX века из фондов Российского этнографического музея.

Посетители узнают, что одежда имеет характерные особенности, по которым можно рассказать об образе жизни и занятиях, о промыслах и ремеслах, о традициях и месте проживания людей, об их возрасте, социальном статусе и семейном положении.

Выставка включает информацию о переселении крестьян из центральной части страны в Сибирь, демонстрирует историческую общность населения России.

Кузбасский краеведческий музей

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 75-15-45

Время работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник - выходной

Цена билетов: от 250 до 300 рублей