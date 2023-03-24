Кемеровский мехзавод набирает работников в связи с увеличением объемов производства

Фото: пресс-служба Минтруда Кузбасса.

Главный федеральный инспектор по Кузбассу Игорь Колесников, министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, а также замминистра промышленности и торговли Кузбасса Андрей Громов посетили АО «Кемеровский механический завод» с рабочим визитом.

Благодаря внедрению практик бережливого производства на предприятии существенно повысили производительность труда и увеличили объемы производства. Сейчас на Кемеровском механическом заводе, который с 2020 года является участником нацпроекта «Производительность труда» идет набор работников более чем на 100 вакансий с заработной платой до 100 тыс. рублей.

По словам руководства, предприятию требуются фрезеровщики, гальванщики, слесари-ремонтники, станочники широкого профиля, а также электромонтеры.

Работникам оказывается дополнительная поддержка, например, иногородним предоставляется жилье, осуществляется доставка служебным транспортом до места работы, возможно обучение на рабочем месте под руководством опытного наставника. Отдельным категориям работников компенсируют затраты на выплату ипотечного кредита.