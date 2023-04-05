В Кузбассе осудили «потерпевшую» от фиктивного брака женщину

Фиктивный брак в России уголовно наказуем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском местная 31 - летняя местная жительница осуждена за фиктивный брак с иностранцем ради материальной выгоды. Подробностями криминальной истории с «КП» - Кемерово» поделились в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области. Полицейские пояснили, что мужчина из ближнего зарубежья женился на сибирячке исклбючительно для получения российского гражданства и переселения в Кузбасс своих родственников.

- За фиктивный брак мужчина предложил мне почти 19 тысяч рублей, от безденежья согласилась не раздумывая. Позже он решил по госпрограмме за счет моей услуги переселить в Кузбасс родственников, и уже начал оформление необходимых документов. Не много ли за такие смешные деньги?! - с обидой поделилась соей «печальной» историей женщина.

Дамочка сама вывела себя и лжесупруга на чистую воду. Во время подачи «мужем» заявления на Российское гражданство, от обиды на жадного «возлюбленного» не выдержала и призналась полицейским в фиктивном браке.

- Брак суд признал недействительным, в российском гражданстве и участии в госпрограмме по переселению, иностранцу отказано. В отношении жительницы Березовского возбуждено уголовное дело. По решению суда ей назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно, - пояснили в силовом ведомстве Кузбасса.

К слову по официальной информации ГУ МВД России по Кемеровской области, в прошлом году в Кузбассе было зафиксировано 12 фиктивных браков между иностранцами и россиянами.

- Сообщить информацию о нелегальных мигрантах, о «резиновых квартирах», любых нарушениях миграционного законодательства в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону доверия: 8-(3842)-75-88-00, может любой гражданин Кузбасса. Конфиденциальность при этом полностью гарантируется! - добавили в ГУ МВД по Кемеровской области.