Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила ведение горных работ после аварии с 51 погибшим

Фото: СДС-Уголь.

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где в декабре 2021 года в результате аварии погиб 51 человек, возобновляет горные работы. Об этом сообщили в компании «СДС-Уголь» сегодня, 5 апреля.

В марте этого года было проведено комплексное обследование шахты с участием специалистов Минэнерго, МЧС, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также администрации региона, Росуглепрофа и прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Сотрудники ведомств проверили выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты мероприятий и проектных решений. В итоговом протоколе комиссии сказано, что фактическое состояние горных выработок и рабочих мест «Листвяжной» соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также отмечается, что предприятие готово к подготовительным работам по проведению горных выработок.

По словам директора шахты «Листвяжная» Виктора Ануфриева, за прошедший год были восстановлены действующие горные выработки и инфраструктура.

- Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее, – отметил он.

Сейчас работники «Листвяжной» приступили к подготовительным работам – проходке конвейерного штрека 825, необходимого для ввода в эксплуатацию новой лавы 824, сообщили в компании.

Напомним, что авария на шахте «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября 2021 года. В момент ЧП под землей находились 285 человек, большинство из них смогли выбраться на поверхность. Общее число погибших составило 51 человек, среди них 5 горноспасателей. После трагедии были арестованы директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Также было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие. Позже силовики задержали и руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе.

В августе 2022 года в Кузбассе установили памятник погибшим на шахте.

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