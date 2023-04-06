Концерт Сергея Лазарева, группы «Звери», бои по ММА: какие интересные мероприятия пройдут летом в Шерегеше

Фото: Фестиваль ПРОГЕШ 2023 / ВКонтакте

Популярный горнолыжный комплекс «Шерегеш» в последние годы активно развивается как круглогодичный курорт, привлекая туристов не только зимой, но и летом. Прошлым летом Шерегеш посетили более 400 тысяч гостей. В этом году министерство туризма Кузбасса ожидает прирост в 5%.

Основная ставка при продвижении летнего Шерегеша сделана на событийный туризм. По словам руководителя дирекции курорта «Шерегеш» Алексея Стоянова, зимой туристы приезжают целенаправленно покататься на горных лыжах и сноубордах, но летом также есть возможность отдохнуть на курорте, получив яркие впечатления и незабываемые эмоции. Для гостей Шерегеша подготовлена насыщенная программа. Рассказываем о главных летних событиях.

3-4 июня ЭКОФЕСТ. Волонтеры после зимы соберутся, чтобы помочь курорту стать лучше и чище. Это не просто субботник, но и знакомство с курортом.

9-11 июня - главный летний фестиваль «ПРОГЕШ». В программе: гастрономическое шоу от знаменитых поваров Евгения Баранникова и секретного шефа (его имя будет раскрыто накануне), «Таежная гонка» и выступление хэдлайнеров – в этом году ими станут группа «Звери» (9 июня) популярный певец Сергей Лазарев (10 июня). В рамках фестиваля в Шерегеше впервые пройдут профессиональные бои по ММА и кикбоксингу под открытым небом. Кроме того, предусмотрено проведение туристического форума с привлечением экспертов федерального уровня.

Фото: Фестиваль ПРОГЕШ 2023 / ВКонтакте

3-9 июля - художественный фестиваль «Окрашено». Традиционно он собирает любителей уличного искусства, художников и дизайнеров. В течение недели в Шерегеше будут проходить мастер-классы по работе с пространством, кинопоказы и другие мероприятия.

Участники фестиваля преображают облик Шерегеша. Фото: ОКРАШЕНО | стрит-арт фест | OKRASHENO / «ВКонтакте»

22-23 июля - этнический Фестиваль «ВОТЭТНО» (он состоится в секторе Е). Мероприятие пройдет в традициях кузнечного и гончарного дела и объединит людей, неравнодушных к природе, этнокультурам, ремеслам. Будут организованы ярмарки, мастер-классы, тренинги в этнических традициях, а также выступления музыкальных коллективов, работающих в стиле этно и фолк.