В Кузбассе на выходных похолодает

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в ближайшие дни будет неустойчивой, обманчивость апрельского тепла проявится уже в пятницу. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

После теплых деньков в середине недели, когда температура по области поднималась местами до +19 градусов, в конце недели снова начнется похолодание. Днем в выходные температуры будут от слабоположительных до слабоотрицательных, подует холодный порывистый ветер, местами пройдет дождь и снег.

Так, в пятницу, 7 апреля, ночью столбики термометров будут показывать -2…+3 градуса, местами -3…-8 градусов. Днем температура будет разнообразной: основной фон +7...+12 градусов, местами +1...+6 градусов, по югу области до +18 градусов. При прохождении холодного атмосферного фронта начнет усиливаться юго-западный ветер до 4-9 метров в секунду с порывами 12-17 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, мокрый снег.

В субботу, 8 апреля, ночью прогнозируется -4...-9 градусов, местами похолодает до -15 градусов, днем будет -3…+2 градуса, местами до +7 градусов. Ветер подует северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами ночью до 12-17 метров в секунду, днем - до 14 метров в секунду. Осадки в виде дождя перейдут в мокрый снег.

В воскресенье, 9 апреля, ночью будет -4…-9 градусов, местами -14 градусов, днем 0…-5 градусов, местами 0…+5 градусов. Ветер подует юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночью по северу ожидается небольшой снег, по югу без осадков, а днем снег возможен во всех территориях.