Кузбасские предприятия смогут обменяться опытом бережливых улучшений на форуме по производительности в Казани

Фото: пресс-служба РЦК.

V Федеральный форум «Производительность 360» пройдет 20 и 21 июля в Казани. Представители крупных российских компаний обменяются опытом в сфере бережливого производства, поделятся лучшими практиками оптимизации производственных процессов и результатами участия в национальном проекте «Производительность труда».

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Правительства Республики Татарстан.

«Форум «Производительность 360» проходит уже в пятый раз и география участников с каждым разом увеличивается. В этом году особое внимание сфокусировано на вопросах отраслевой экспертизы нацпроекта «Производительность труда». Участники мероприятия обсудят развитие без привлечения инвестиций, условия получения господдержки предприятиями, увеличение объемов производства для обеспечения выпуска необходимой продукции. К участию в форуме приглашаются и кузбасские предприятия», - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Леонид Старосвет.

Форум «Производительность 360» традиционно объединяет представителей органов государственной власти, участников нацпроекта и общественные объединения для обсуждения наиболее эффективных инструментов развития бизнеса. Для участия в работе форума необходимо подать заявку на официальном сайте forum-360.ru.

Республика Татарстан получила возможность принять форум, став победителем ежегодного рейтинга по реализации национального проекта «Производительность труда». В число регионов-лидеров этого рейтинга в 2022 году также вошёл и Кузбасс.

ДЛЯ СПРАВКИ. Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 68 компаний несырьевых отраслей экономики.