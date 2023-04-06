В этом году в армию отправятся около пяти тысяч кузбасских новобранцев

В Кузбассе начался весенний призыв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе начался весенний призыв в армию. На срочную службу в этом году отправятся около пяти тысяч новобранцев. Об этом в Кемерове на брифинге, посвященном весенней призывной кампании в регионе, сообщил заместитель военкома Кемеровской области Василий Игнатьев.

Всех новобранцев перед отправкой в воинские части и соединения проверят на коронавирус, обеспечат форменной одеждой в соответствии с родами войск, куда идут ребята. В дороге их снабдят продуктами, а перед отправкой выдадут банковские карты.

Василий Игнатьев отметил, что при отправке в армию учитывались пожелания самих ребят в выборе войск.

- Мы идем навстречу с учетом, конечно, состояния здоровья. Профессиональные навыки - тема отдельная, что называется, штучная. Научные роты России пополнили в минувшем году пятеро молодых людей, в спортивную роту попал один новобранец, - сообщил замвоенкома области «КП»-Кемерово».

Василий Игнатьев предостерег будущих солдат от попытки уклониться от службы, когда некоторые из них пытаются обратиться в различные правозащитные организации.

- Военкоматы и муниципальные комиссии проверяют медицинское здоровье каждого призывника, и уверяю, действительно больных ребят в армию не берут, а здоровые все равно отправятся служить. Так что эти движения бесполезны, - уточнил Василий Игнатьев.

Прокомментировал он и повышение призывного возраста. В этом году все останется без изменений, призывной возраст сохранится - с 18 до 27 лет. Но уже в следующем, скорее всего, постепенно начнут вводить возрастной параметр от 20 до 30 лет.

- Однако, если молодой человек, достигнув совершеннолетия, изъявит желание служить, препятствовать ему никто не станет, - уточнил Василий Игнатьев.

Во время брифинга коснулись и темы вручения призывникам электронных повесток. Выяснилось, что на данный момент в Кузбассе электронную форму оповещения призывников не используют, однако в будущем она появится.

- Пока система тестируется, - пояснил Василий Игнатьев.