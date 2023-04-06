12-летний кузбассовец защитил раненую мать от отчима, который ударил ее семь раз ножом

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из городов Кузбасса - Прокопьевске - семейный конфликт едва не закончился убийством женщины. Произойти трагедии помешал 12-летней сын пострадавшей. Об этом рассказали в следственных органах региона.

Бурная семейная драма разыгралась в квартире одного из жилых домов города во вторник, 4 апреля. Пьяный 43-летний прокопчанин во время конфликта с сожительницей-ровесницей пришел в ярость и решился на ее убийство: схватил нож и как минимум семь раз ударил ее в область грудной клетки и живота. Агрессор бы убил женщину, если бы не вмешался ее 12-летний сын.

Мальчик, ставший свидетелем ужасной сцены, подбежал к жестокому отчиму и буквально голыми руками спас маму от дальнейшего насилия - выхватил нож из рук мужчины. Последний после этого из квартиры сбежал, а школьник, воспользовавшись моментом, незамедлительно вызвал скорую помощь для пострадавшей матери. Прибывшие медики госпитализировали раненую прокопчанку.

Сожителя женщины задержали довольно быстро. В настоящее время следователи решают вопрос о его заключении под стражу. Сотрудники следственных органов занимаются расследованием с целью установления всех обстоятельств преступления.