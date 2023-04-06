В Кузбассе прошел первый весенний субботник

Молодежь Кузбасса была смой активной на Всекузбасском субботнике

В Кузбассе 125 тысяч человек приняли участие в первом весеннем субботнике. Дворы, улицы, парки и скверы в городах и районах области приводили в порядок после зимы школьники студенты, служащие, предприниматели, промышленники и ветераны региона.

- В Кемерове убрали парк Победы им. Г.К. Жукова, скверы Искусств, Орбита и Юность, а также проспект Ленина. На бульваре Строителей для участников субботника провели шуточную спортивную разминку. Самым спортивным вручили кубки «За чистоту!». В Лесной Поляне для участников субботника накрыли «полевой чайный стол», - рассказали в мэрии областного центра Кузбасса.

В Новокузнецке навели порядок на улицах Архитекторов, Лазо, Сибиряков-Гвардейцев и Ленина, на проспектах Курако и Бардина.

Дети на субботнике лучшие помощники взрослым

- В Заводском районе города в небольших перерывах новокузнечане пели песни, участвовали в шуточных играх и конкурсах. Самых активных поощрили призами, в том числе в номинации «Большегруз Заводского» - за наибольшее количество мешков собранного мусора, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Во время субботника в Ленинске-Кузнецком из города вывезли примерно 230 кубометров мусора.

- Мы приводим наш регион в порядок после зимы. У нас очень красивые города, природа. Надо, чтобы все населенные пункты как можно быстрее преобразились, люди почувствовали весну, хорошее настроение. Очень приятно, что откликнулась молодежь и наши ветераны - они пришли с песнями, с музыкой, с концертами, создали праздничную атмосферу. У нас не просто субботник, а праздник весны, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Наводить порядок в своих городах и поселках жители Кузбасса будут в течение всего апреля, а 22 числа регион присоединится к Всероссийскому субботнику «Зеленая весна».