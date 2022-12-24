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Происшествия24 декабря 2022 5:50

Появились фото с места страшного пожара в доме престарелых в Кемерове

В огне погибли 20 постояльцев
Анастасия СЕРГЕЕВА
После пожара спасатели нашли тела 20 погибших

После пожара спасатели нашли тела 20 погибших

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Заводском районе Кемерова в ночь на 24 декабря сгорел дом престарелых – пожар унес жизни 20 человек. «Комсомолка» публикует фото с места трагедии.

Пожар произошел в двухэтажном доме на Таврической улице. В этом здании неофициально располагался приют для престарелых, который был организован пастором евангельской христианской церкви. На кадрах видно, что огонь почти полностью уничтожил постройку.

Все, что осталось от двухэтажной постройки

Все, что осталось от двухэтажной постройки

Фото: Екатерина САРДАКОВА

К утру спасатели завершили разбор завалов. Сейчас на месте сгоревшего приюта работают сотрудники спецбюро. Зарах гари чувствуется до сих пор - спустя девять часов после ликвидации пожара.

Разбор завалов

Разбор завалов

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Разбор завалов на месте сгоревшего дома престарелых

Разбор завалов на месте сгоревшего дома престарелых

Фото: Екатерина САРДАКОВА

По данным МЧС, площадь пожара составила 180 м2. По одной из версий, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация печи. После трагедии СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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