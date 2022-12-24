Появились фото с места страшного пожара в доме престарелых в Кемерове

После пожара спасатели нашли тела 20 погибших Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Заводском районе Кемерова в ночь на 24 декабря сгорел дом престарелых – пожар унес жизни 20 человек. «Комсомолка» публикует фото с места трагедии.

Пожар произошел в двухэтажном доме на Таврической улице. В этом здании неофициально располагался приют для престарелых, который был организован пастором евангельской христианской церкви. На кадрах видно, что огонь почти полностью уничтожил постройку.

Все, что осталось от двухэтажной постройки Фото: Екатерина САРДАКОВА

К утру спасатели завершили разбор завалов. Сейчас на месте сгоревшего приюта работают сотрудники спецбюро. Зарах гари чувствуется до сих пор - спустя девять часов после ликвидации пожара.

Разбор завалов Фото: Екатерина САРДАКОВА

Разбор завалов на месте сгоревшего дома престарелых Фото: Екатерина САРДАКОВА

По данным МЧС, площадь пожара составила 180 м2. По одной из версий, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация печи. После трагедии СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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