Десятки нарушений пожарной безопасности выявили в социальных учреждениях Кузбасса после пожара в Кемерове

Внеплановые проверки проходят и в частных, и в государственных социальных учреждениях региона. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По поручению губернатора Сергея Цивилева, в Кузбассе начались дополнительные и повторные проверки организаций, где круглосуточно проживают люди. Причем проверяющие приходят как в частные, так и в государственные учреждения. Счет выявленных нарушений только за первые сутки пошел на десятки, причем наибольшее количество нарушений выявляют именно в частных учреждениях.

Пока, как сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, больше всех нарушений зафиксировано на территории Беловского муниципального округа, где функционируют шесть подобных социальных учреждений. В четырех из них - «Медее», «Ладье», «Улыбке» и «Виктории» - зафиксировано отсутствие автоматической пожарной сигнализации, средств индивидуальной защиты, а персонал не был обучен правилам пожарной безопасности.

В Полысаевском городском округе обследовали частные жилые дома, где обитают лица без определенного места жительства, нарко- и алкозависимые. Были выявлены неисправности: дверка топки без фиксирующего запорного устройства, частично не закреплена электропроводка и другие. Ответственным лицам предложено устранить замечания в кратчайшие сроки.

В Кемерове из 32 учреждений уже проверено 16, в них нарушений не выявлено.

В Мариинском округе был проведен профилактический осмотр АНО «Центр социальной помощи «Гавань надежды». Проверка выяснила, что имеются носилки для эвакуации постояльцев, разработан и вывешен на видном месте план эвакуации людей в случае возникновения пожара, объект обеспечен первичными средствами пожаротушения, оборудован автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарной охраны, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.

На территории Тисульского муниципального округа работает одно госучреждение - Листвянский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства. Внеплановая проверка здесь также нарушений не выявила.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса подчеркнули, что проверки будут продолжены и пройдут во всех муниципалитетах.

Напомним, поводом для внеплановых проверок стал пожар, произошедший в ночь на 24 декабря в частном доме милосердия в Кемерове, жертвами которого стали 22 человека, еще шесть пострадали.