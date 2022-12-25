Два заместителя главы МЧС России прилетели в Кемерово из-за пожара в доме милосердия с 22 погибшими

Оба замминистра посетили место трагедии. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России прибыла в Кемерово после пожара с массовыми жертвами в нелегальном доме милосердия. Вместе с ней приехали и два заместителя министра чрезвычайного ведомства - Илья Денисов и Александр Супруновский. Они посетили место пожара на улице Таврической, где в ночь на 24 декабря погибли 22 человека, своими глазами посмотрели на обстановку на месте происшествия, где спасатели уже завершили разбор завалов, и дали оценку действиям пожарных.

- Действия пожарно-спасательных подразделений были верными, организованными в соответствии со всеми требованиями руководящих документов. Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем, нарушено остекление и пожар имел уже развившийся характер, - отметил Илья Денисов.

Также оба зама главы МЧС приняли участие в совещании с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. В ходе совещания был обсужден ряд вопросов, а также рассмотрены причины случившегося пожара. Определен комплекс мер и приняты управленческие решения, направленные на предотвращение подобных случаев.

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям уголовного кодекса. В рамках следствия задержаны владелица дома и пастор-евангелист, организовавший в нем нелегальный приют для людей в трудной жизненной ситуации. Ему уже предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для мужчины.