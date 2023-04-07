В Кузбассе разыскивают неизвестного, расстрелявшего предпринимателя на улице

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Полицейские совместно со следователями Следственного комитета разыскивают стрелка, которой убил бизнесмена на автостанции в Осинниках. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло вчера на глазах очевидцев. Неизвестные подъехали на «Жигулях» к стоянке, один из них вышел из машины и выстрелил в голову мужчине - как оказалось, 47-летнему местному предпринимателю. После этого киллеры скрылись с места преступления.

Сейчас сотрудники полиция совместно со следователями Следственного комитета устанавливают личность стрелка. На место ЧП направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского Главка. Раскрытие преступления взято на контроль начальником Главного управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следкоме Кузбасса. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Расследование данного уголовного дела взяла на контроль прокуратура области.