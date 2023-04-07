Лучших следователей МВД Кузбасса наградили в Кемерове

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу

6 апреля органы предварительного следствия МВД России отмечали 60-летний юбилей - начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел было положено в 1963 году.

В связи с этим в главном управлении МВД по Кузбассу накануне прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия. На нем присутствовали и почетные гости: замгубернатора Кузбасса Валерий Догадов и заместитель председателя регионального парламента Юрий Скворцов.

С торжественной речью к участникам мероприятия обратился начальник кузбасского главка МВД генерал-майор полиции Геннадий Корниенко, который отметил высокий профессионализм региональных следователей и поблагодарил их за добросовестный труд и вклад в борьбу с преступностью.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу

- Сотрудники органов предварительного следствия ГУ МВД России по Кемеровской области – высококвалифицированные специалисты, которые успешно расследуют уголовные дела любой сложности, обеспечивая принцип справедливости и неотвратимости наказания, - подчеркнул Геннадий Корниенко.

Также обратился к присутствовавшим и замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник юстиции Александр Литвинов, сделавший акцент на объективности, беспристрастности, честности и неравнодушии кузбасских следователей.

- Заслужить доверие граждан мы можем только высочайшим профессионализмом, ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, кто обратится за помощью, - добавил он.

Также поздравил сотрудников и ветеранов следственных подразделений член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Дмитрий Голофаст, назвав их интеллектуальным ядром органов внутренних дел. Он также отметил, что именно от сотрудников органов предварительного следствия, их компетентности, чуткости и внимания к деталям зависит то, получит ли преступник заслуженное наказание и будет ли возмещен ущерб потерпевшим.

Лучших сотрудников органов предварительного следствия Кузбасса удостоили областными и ведомственными медалями, ценными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Также на мероприятии поощрили родителей отличившихся следователей за достойное воспитание и победителей творческих конкурсов, приуроченных к юбилейной дате.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу

Главным подарком для участников торжества стал фильм «Следствие: грани мастерства», который подготовил отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Кузбассу. В нем сотрудники, ветераны и только начавшие путь в органах предварительного следствия поделились своим видением профессии, рассказали, как оттачивали мастерство расследования уголовных дел, о чем мечтают и что помогает разнообразить служебные будни. Фильм доступен подписчикам телеграм-канала «Полиция Кузбасса». Его также можно посмотреть на страницах полиции Кузбасса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Немного цифр:

За 2022 год следственными органами внутренних дел Кузбасса:

- 6 800 уголовных дел отправлено на рассмотрение в суды;

- 7,5 тысячи лиц привлечено к уголовной ответственности;

- 172 млн рублей возмещенного ущерба потерпевшим.

За первый квартал 2023-го:

- 7 500 дел принято к производству;

- 1 630 уголовных дел с обвинительным заключением направлено в суд.