Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2022 года составила 5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Россельсхозбанка

Россельхозбанк опубликовал обобщенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год.

Несмотря на беспрецедентные вызовы 2022 года, Группа Россельхозбанка продемонстрировала устойчивость и стабильность. Чистая прибыль Группы по итогам 2022 года составила 5 млрд рублей.

Ключевым направлением работы Банка и Группы в 2022 году была поддержка АПК, для которого Россельхозбанк продолжил выполнять свою задачу как опорный банк. В 2022 году Группа Россельхозбанка обеспечила бесперебойное кредитование сельхозпроизводителей, не остановив процесс кредитования ни на сутки.Кредитный портфель Банка в сегменте АПК увеличился в 2022 году на 117 млрд рублей (на 6,2%) и к началу 2023 года превысил 2 трлн рублей.Объем выданных кредитов АПК за 2022 год увеличился на 26,0 млрд рублей (на 1,5%) – до 1,7 трлн рублей, в том числе на цели финансирования сезонных работ - на 152 млрд рублей (на 25%) - до 762 млрд рублей. Объем выдач кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК составил 697 млрд рублей и вырос за год почти на 220 млрд рублей (на 46%).

Выдачи кредитов по льготной ставке в сегменте АПК составили за 2022 год 716 млрд рублей, что на 129 млрд рублей (на 22%) больше, чем за 2021 год. Кредитная поддержка заемщиков по льготным программам осуществлялась Банком в бесперебойном режиме.

Кредитный портфель юридических лиц за 2022 год увеличился на 13,2% (+329 млрд рублей) до 2,824 трлн рублей. Розничный кредитный портфель уменьшился на 26,3 млрд рублей (-4,3%) и составил 589,5 млрд рублей, что было обусловлено снижением спроса на кредиты со стороны населения(в частности, ипотечные)в период высоких процентных ставок и высокими требованиями банка к качеству портфеля. В целом кредитный портфель Группы (до вычета резервов) в течение 2022 года вырос на 9,7% (+302,7 млрд рублей) и составил 3,413 трлн рублей.

За прошедший год Группа Россельхозбанка также смогла улучшить качество кредитного портфеля: доля неработающих кредитов NPL90+ за 2022 год снизилась на 1,8 п.п. А доля проблемных кредитов по классификации МСФО в общем портфеле Банка на конец 2022 года снизилась до 6,2%по сравнению с 8,6% на конец 2021 года и с 9,5% по результатам 2020 года.

Доверие клиентов Россельхозбанку обеспечило приток средств вкладчиков. Депозиты и текущие счета населения выросли на 164,7 млрд рублей (+11,0%) до 1,663 трлн рублей.При этом средства юридических лиц (за исключением средств государственных органов власти) увеличились на 100,4 млрд рублей (+7,8%) по сравнению с концом 2021 года и составили 1,393 трлн рублей.В целом средства клиентов выросли на 2,2% (+72,3 млрд рублей) и составили 3,363 трлн рублей.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-depositratio) на 31 декабря 2022 года составило 101%.

Чистый процентный доход по результатам 2022 года составил 82,4 млрд рублей, объем чистого комиссионного дохода составил 25,7 млрд рублей. Чистая процентная маржа Группы составила 1,9% и снизилась по сравнению с 2021 годом (против 2,5%) из-за повышения стоимости привлеченных средств в условиях роста процентной ставки. Во IIполугодии 2022 года наметился рост процентной маржи по мере стабилизации ставок на рынке. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 декабря 2022 года 56%.

Собственный капитал Группы (по МСФО) на 31 декабря 2022 года составил 288,6 млрд рублей, увеличившись за год на 5,1%. Факторами роста капитала Группы стали финансовый результат деятельности по итогам года, а также докапитализация Банка в конце 2022 года на сумму 17,6 млрд рублей в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения объемов финансирования экспортеров продукции АПК.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.01.2023 составил 14,5%.

- Бизнес-модель РСХБ, основанная на комплексной поддержке российского агропромышленного комплекса, прошла очередную проверку на прочность. Нам удалось укрепить свои позиции на рынке АПК, обеспечить положительную динамику по основным показателям кредитования.Запуск современных высокотехнологичных производств позволит обеспечить технологический суверенитет в АПК и будет способствовать импортозамещению критически важных видов сельхозпродукции. Совокупность этих факторов позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, - отметил первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

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