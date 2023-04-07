10 тысяч кузбассовцев и около 300 работодателей примут участие в первом этапе Всероссийской ярмарки вакансий

Всероссийская ярмарка вакансий привлечет 10 тысяч жителей Кузбасса и 250 работодателей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 7 апреля, министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин анонсировал первый региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей».

- Участие в ярмарке смогут принять около десяти тысяч человек со всех муниципалитетов Кемеровской области, работодателей будет около 300 организаций и компаний Кузбасса. Основные мероприятия первого этапа пройдут на центральной площадке кадрового центра Кемерова «Работа России», где о своих вакансиях расскажут представители 30 ведущих предприятий реального сектора экономики региона, - уточнил глава регионального Минтруда.

По его словам, прийти на ярмарку может любой желающий, вход свободный, документы для участия не требуются. При этом преимущества мероприятия, по мнению Алексея Гришина, очевидны.

- Главный плюс для соискателей в том, что шансы найти хорошую работу увеличиваются в разы. Ведь пообщаться с работодателями можно будет лично и, что важно, подробно. И по вопросам условий труда, оплаты, дополнительного обучения и возможного карьерного роста, а также по вопросам государственной поддержки, которую можно получить при трудоустройстве или переезде в другой муниципалитет. Для молодежи, особенно для выпускников, Всероссийская ярмарка может стать отличным трамплином для взлета карьеры. Специально для этого к участию в ярмарке привлекут экспертов, готовых помочь студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию - узнать о самых востребованных направлениях, - сообщил «КП» Алексей Гришин.

Молодые люди Кузбасса ищут работу не только по зарплате но и по душе

В Министерстве труда и занятости населения обратили внимание еще на одну ключевую задачу Всероссийской ярмарки, а именно - на более широкую возможность в поиске работы в разных уголках страны.

- Первый этап Всероссийской ярмарки вакансий позволит привлечь работников из территорий, где безработица наиболее очевидна, на предприятия нашего региона, особенно в отрасли реального сектора экономики, который сейчас испытывает острый дефицит кадров, - подчеркнул Алексей Гришин.