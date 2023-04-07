Розничные клиенты разместили в Россельхозбанке более 1,4 трлн рублей

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк оценил сбережения своих клиентов в более 1,4 трлн рублей на конец марта. Аналитики РСХБ выяснили, какому вкладу клиенты банка отдавали наибольшее предпочтение.

Существующая динамика открытия вкладов свидетельствует о доверии физических лиц к банковской системе в целом и Россельхозбанку в частности. Объем привлеченных средств физических лиц – клиентов РСХБ на 31 марта 2023 г. превысил 1,4 трлн рублей. С начала года портфель вкладов и счетов физически лиц увеличился более чем на 2%. По оценкам аналитиков РСХБ, вкладчики отдавали предпочтение депозитам «Доходный» и «Пенсионный Плюс».Клиенты банка разместили на вклад «Доходный» - более 460 млрд рублей., на вклад «Пенсионный Плюс» более 300млрд рублей.Депозиты для значимых клиентов в общей структуре портфеля составили более 250млрд руб. Средства клиентовРСХБ на накопительных, карточных и текущих счетах оцениваются на конец марта в 290 млрд рублей. Банк предоставляет своим клиентам возможность совершать операции по вкладам и счетам без посещения офисов банка, используя дистанционные каналы обслуживания, такие как Интернет-Банк и Мобильный банк.

В Кемеровском филиале розничный портфель депозитов по состоянию на 1 апреля составил 12 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц на эту же дату - 14,4 млрд. руб., прирост с начала года 2,2%.

Аналитики РСХБ отмечают, что одним из факторов роста сбережений обусловлен ростом заработной платы в экономике на 11,2% за 2022 год. В сельском хозяйстве рост зарплат за 2022 год составил 12%, в то время как за предыдущий год рост зарплат в данном сегменте составил всего 5,6% против 9,2% в целом по экономике.

Банковский сектор демонстрирует устойчивость, клиенты доверяют свои средства, в первую очередь, классическим инструментам сбережения, таким как банковские вклады и накопительные счета. На рынке вкладов складывается тенденция, когда клиенту предлагается не только выбор между разными линейкамидепозитов, а своеобразный вклад-конструктор, когда клиент настраивает условия "под себя". Для такого продукта есть свой потребитель, однако он требует повышенного уровня финансовой грамотности, чтобы взаимоотношения банка и клиента не принесли разочарования сторонам. Большинство предпочитает ясность и прозрачность условий сбережения денежных средств с небольшим количеством дополнительных условий.

В связи со спадом интереса российских вкладчиков к валютным депозитам в долларах и евро, вклады в юанях набирали обороты. Вклады в китайской валюте могут стать отличной альтернативой доллару и евродля диверсификации портфеля. Они позволят получить как процентный доход, так и прибыль от изменения курса.

Эксперты РСХБ придерживаются мнения, что интерес физических лиц и в 2023 году будет направлен в основном на вклады в рублях. Именно они демонстрируют наиболее высокую доходность, значительно превосходящую текущий уровень инфляции.

«Ожидается, что привлекательный уровень ставок сохранится, по крайней мере до начала второго полугодия, но и в дальнейшем ставки по депозитам будут сохраняться на повышенном уровне. В течение трех последних лет именно вклады показывали низкие темпы роста на фоне различных потрясений. Часть сбережений мигрировала в инвестиционные инструменты или во вложения в недвижимость. Однако, в текущем году тенденция начнет изменяться на противоположную. Темп роста вкладов может достичь 8-9% за год. Поддержку этому процессу окажет высокие темпы роста зарплат и растущий объем социальных выплат, а также возврат части средств с фондового рынка», - комментирует Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.