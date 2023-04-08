Безработным Кузбасса предложили бесплатное профессиональное обучение

Центры занятости населения Кузбасса готовы обучать безработных жителей региона бесплатно.

В пятницу, 7 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в регионе для соискателей центров занятости населения муниципалитетов региона действуют 200 бесплатных образовательных программ для обучения и переобучения.

- Рынок труда меняется сегодня в лучшую сторону, создаются востребованные перспективные направления в экономике региона. Поэтому на поддержку рынка в регионе в этом году будет направлено около 1,5 миллиарда рублей, - сообщил Сергей Цивилев.

В Министерстве труда и занятости населения «КП»-Кемерово» подтвердили, что сегодня кадровые центры региона могут предложить людям целый комплекс программ обучения и переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и нацпроекта «Демография».

- В минувшем году в рамках нацпроекта обучение прошли 3,6 тысячи соискателей, из которых 2,7 тысячи успешно трудятся на предприятиях и в различных учреждениях Кемеровской области, а 500 человек стали самозанятыми. Благодаря госпрограмме «Содействие занятости населения Кузбасса» обучение уже в этом году смогут пройти 4,2 тысячи человек. Приоритет отдается рабочим профессиям, заявкам работодателей и высокооплачиваемым профессиям. Желающим пройти обучение необходимо подать заявление на портале «Работа России», - пояснил «КП»-Кемерово» министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

В администрации правительства региона рассказали, что для работодателей в этом году служба занятости внедрила новый проект #ТРУДОВЫЕРЕЗЕРВЫ.

- Кроме того, для решения проблем занятости людей с инвалидностью, старшего возраста, выпускников, женщин, в том числе воспитывающих детей, разработаны и успешно реализуются такие проекты, как #СТАРТКАРЬЕРЫ, #ПОВЕРЬВСЕБЯ, #50+НОВЫЕВОЗМОЖНОСТИ, #УДОБНАЯРАБОТА, - добавил Алексей Гришин.