Сергей Цивилев: необходимо лицензировать деятельность по предоставлению социальных услуг частными организациями

Губернатор Кузбасса провел совещание с заместителями министра по чрезвычайным ситуациям Ильей Денисовым и Анатолием Супруновским.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил лицензировать деятельность по предоставлению социальных услуг частными организациями после пожара, произошедшего в кемеровском доме милосердия, в котором погибли 22 человека.

Накануне в областной столице прошло совещание, в котором принял участие глава Кузбасса, а также заместители министра по чрезвычайным ситуациям Илья Денисов и Анатолий Супруновский, которые приехали в Кемерово после случившейся трагедии.

Сергей Цивилев сообщил, что сейчас в регионе проверяют пансионаты, дома престарелых, реабилитационные центры и другие социальные организации с проживанием людей. Это касается всех учреждений, в том числе частных - таких в регионе насчитывается 130.

- Уже проведенные инспекции показали, что в государственных учреждениях такого типа находят мелкие нарушения, которые устраняют практически сразу, а в частных организациях ситуация намного хуже. Это системная проблема, и решать ее нужно путем внесения изменений в законодательство... Этот вид деятельности должен быть лицензированным и находиться под нашим контролем, - считает губернатор.

Заместитель министра МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский подержал инициативу главы Кузбасса. Он также считает, что необходимо внести изменения в закон о лицензировании и признать деятельность частных домов престарелых подлежащей лицензированию.

Правительство Кузбасса, МЧС и прокуратура намерены выйти с совместным обращением по внесению соответствующих изменений в законодательство.

Напомним, что ночью 24 декабря в Кемерове произошел пожар в частном доме, где размещалась региональная общественная организация «Доброе дело». В огне погибли 22 постояльца. Еще шестеро человек пострадали, двое из них находятся в ожоговом центре. Организатор социального приюта задержан. Это 31-летний пастор евангелисткой церкви Андрей Смирнов. 31-летнему мужчине инкриминируется совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что это не первая трагедия, случившаяся в частном доме престарелых в Кемерове. В январе 2022 года произошел пожар в пансионате для пожилых людей. После срабатывания пожарной сигнализации большинство постояльцев - внутри находились 47 человек - эвакуировались из здания, однако четверо человек не смогли спастись.