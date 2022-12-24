Кемерово-2023: что ждет столицу Кузбасса в следующем году

Первый этап модернизации трамвайных путей затронет маршрут №1. Фото: Федор БАРАНОВ

В конце прошлой недели новый глава Кемерова Дмитрий Анисимов подвел итоги в развитии города и обозначил планы на его ближайшее будущее. О том, что сделано в областном центре в уходящем году, «Комсомолка» рассказывала не раз, а вот что ждет нас - его жителей? Об этом градоначальник и рассказал в подробностях. Большая часть изменений, которые должны улучшить жизнь горожан, взаимосвязаны и позволят сделать реку чище, а воздух - свежее.

Эффект большого дерева

В 2023 году в Кемерове начнут применять новый подход к озеленению: упор сделают на посадку высокорослых деревьев, максимально увеличивая их количество. По словам Дмитрия Анисимова, к такому подходу решили прибегнуть, потому что именно высадка высокорослых деревьев дает сразу же эффект - и для экологии, и для восприятия. Кроме того, на четверть увеличатся и масштабы высадки деревьев - начиная с этой весны, ежегодно на улицах города будут появляться по 20 тысяч саженцев.

Кроме того, в городе строят очистные сооружения для ливневых стоков, которые в итоге попадают в реку Томь со всеми реагентами, которые за зиму накапливаются на улицах города. Ливневки, сливающиеся напрямую в реку - это еще наследие советских лет, поэтому в Кемерове намечена большая пятилетняя программа по строительству очистных сооружений. Она обойдется бюджету города примерно в 5,6 млрд рублей, на которые в итоге будут возведены 10 очистных сооружений в разных местах областного центра.

Частный сектор - под снос

В Кемерове порядка 30 тысяч частных домов, которые обогреваются печками. Поэтому ради улучшения экологической ситуации часть домов переводят на газовое отопление по программе газификации, а часть - пойдет под снос. В 2023 году начнет меняться привычный многим поколениям кемеровчан облик города вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев. До конца года частник на ней исчезнет, а на его месте будут построены первые восемь объектов сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и ливневой канализации, а также три участка дорог. В дальнейшем - до 2030 года - там построят многоэтажки с дворами без автомобилей, безбарьерной средой, велосипедными дорожками и другими локациями для игр, прогулок и отдыха.

Всего же программа реновации жилья, которую власти города планируют реализовать в центре Кемерова, коснется участка общей площадью около 340 га.

Трамвай мечты

В 2023 году в Кемерове стартует программа по модернизации трамвайного полотна, износ которого на сегодняшний день составляет 65-70 процентов. Первым ремонтировать начнут рельсы на отрезке длиной около 3,5 км, который тянется по улице Терешковой от улицы Сибиряков-Гвардейцев. Поэтому маршрут трамвая № 1 на время ремонта будет сильно укорочен. Программа реновации трамвайных путей тоже рассчитана на пятилетку, и за это время планируют заменить 95,3 км трамвайного полотна, во всех районах города, а также обновить контактную сеть и тяговые подстанции.

В планах и покупка новых трамваев - современных, комфортабельных, быстрых. Благодаря чему средняя скорость трамваев увеличится в два с половиной раза. А значит время в пути от центра до спальных районов сократится.

Бассейны вместо пляжей

В ближайшем будущем жителей Кемерова ждет сразу два новшества, связанное с зонами отдыха у воды. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Так возле новой набережной Томи - близ Олимпийского парка, где ступени спускаются к берегу реки, в будущем планируют оборудовать зону отдыха у воды для кемеровчан. Напомним, отличие зоны отдыха от пляжа: на первой можно проводить время только на берегу, тогда как на пляже можно еще и купаться. Увы, на купание в Томи Роспотребнадзор уже много лет подряд добра не дает, вряд ли ситуация изменится и будущим летом, но устроить пикник, позагорать - возможно: зона отдыха будет оборудована как полагается.

А вот искупаться в жаркий день горожане смогут в бассейнах под открытым небом. Их в городе должно появиться два - один возле озера Красное, второй - близ нового Олимпийского парка и Московской площади. В каждом бассейне будет зона для купания детей, инструкторы, здесь же для удобства отдыхающих будут установлены лежаки и зонтики для защиты от солнца. Одним словом, они заменят пляжи, которые в Кемерове нельзя организовать из-за санитарных требований.

Так как бассейны под открытым небом организуют частные предприниматели, то вход на их территорию будет платный. Стоимость посещения станет известна после их появления. По словам Дмитрия Анисимова, это должно случиться не позднее следующего года: торги на аренду данных участков уже состоялись.